Come vedere in streaming e in TV la prima giornata di Serie A 2023-2024

Dopo una lunga estate tra calciomercato e chiacchiere da bar, ricomincia finalmente la Serie A. Saranno nove lunghi mesi, trentotto giornate per assegnare il titolo di Campione d’Italia 2023-2024. E a inaugurare la Serie A non potevano che essere i campioni in carica. Il Napoli debutta sabato 18 agosto sul campo della neopromossa Frosinone, una delle sorprese di questo inizio di stagione. Una partita sulla carta semplice, ma i partenopei dovranno dimostrare che il cambio di allenatore non ha portato grossi scossoni. Una prima giornata di campionato che vede anche altri match interessanti: l’Inter comincia in casa contro il Monza, un derby lombardo che si preannuncia incandescente (sabato 18 agosto alle 20:45). La Roma gioca in casa contro la Salernitana ed è pronta ad abbracciare i nuovi acquisti di Paredes e Renato Sanches (domenica 19 agosto alle 18:30). Domenica sera, invece, scendono in campo Juventus (fuori casa contro l’Udinese) e Lazio (fuoris casa contro il Lecce). La prima giornata si chiude lunedì sera con un’altra partita molto interessante: Bologna – Milan.

Anche questa stagione 2023 – 2024 i diritti televisivi sono in comproprietà tra DAZN e Sky. La piattaforma on demand trasmette tutte le partite del campionato, di cui sette in esclusiva per ogni giornata. Sky, invece, ha acquisito il pacchetto per trasmettere 3 partite ogni giornata: solitamente si tratta dell’anticipo del sabato sera, della partita delle 12:30 e una delle 15:00 della domenica. Ma come capita ad esempio in questa giornata, gli orari possono cambiare in base al calendario e agli impegni delle squadre. Per scoprire come vedere in TV e in streaming la prima giornata di campionato di Serie A, non vi resta che leggere il nostro articolo, ricordandovi che se ancora non siete abbonati a DAZN, avere la possibilità di farlo a un prezzo speciale, basta cliccare il link presente qui in basso.

Sei slot per dieci partite. La prima giornata di Serie A 2023 – 2024 già ci offre un campionato spezzatino, con partite raggruppate in alcuni slot orari per combattere il caldo di agosto. Si parte sabato 19 agosto con due partite alle ore 18:30 (tra cui l’esordio dei Campioni d’Italia del Napoli) e si chiude lunedì 21 agosto con il posticipo tra Bologna e Milan, una partita che sulla carta di preannuncia super interessante. Di seguito trovate il calendario della prima giornata con l’orario e la piattaforma dove vedere ogni singola partita.

Empoli-Verona, sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 – DAZN

Frosinone-Napoli, sabato 19 agosto 2023 ore 18:30 – DAZN

Genoa-Fiorentina, sabato 19 agosto 2023 ore 20:45 – DAZN

Inter-Monza, sabato 19 agosto 2023 ore 20:45 – DAZN/Sky

Roma-Salernitana, domenica 20 agosto 2023 ore 18:30 – DAZN

Sassuolo-Atalanta, domenica 20 agosto 2023 ore 18:30 – DAZN

Lecce-Lazio, domenica 20 agosto 2023 ore 20:45 – DAZN/Sky

Udinese-Juventus, domenica 20 agosto 2023 ore 20:45 – DAZN

Torino-Cagliari, lunedì 21 agosto 2023 ore 18:30 – DAZN/Sky

Bologna-Milan, lunedì 21 agosto 2023 ore 20:45 – DAZN

Come vedere la prima giornata di Seria A 2023 – 2024 in streaming o TV su DAZN

Per non perderti nemmeno un secondo della prima giornata della Serie A 2023 – 2024 bisogna essere abbonati a DAZN. La piattaforma on demand ha l’esclusiva su tutte le partite del campionato e le puoi seguire sia sul TV (utilizzando l’app di DAZN) sia sui dispositivi mobile in streaming (sempre accedendo all’app di DAZN). La piattaforma ha anche presentato i nuovi piani di abbonamento per quest’anno, con prezzi in aumento rispetto al passato, a meno che non si decide di pagare in un’unica soluzione l’abbonamento annuale. I piani di riferimento per vedere la Serie A 2023 – 2024 sono DAZN Standard e DAZN Plus (per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo molto approfondito che abbiamo scritto).

Fatta questa premessa doverosa, ora ti spieghiamo come vedere la prima giornata di Serie A 2023 – 2024 su DAZN. La procedura è molto semplice. In primis bisogna essere abbonati a uno dei due piani in cui sono incluse le partite della Serie A, accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e poi scegliere dall’home page quale partita guardare. Il calendario della prima giornata lo trovate qui in alto.

Come vedere la prima giornata di Serie A 2023 – 2024 in streaming o TV su Sky e NowTV

Se avete l’abbonamento a Sky o a NowTV (la piattaforma on demand del servizio satellitare) potete vedere Inter-Monza, Lecce-Lazio e Bologna-Milan sia in TV sia in streaming su smartphone, tablet e computer. Infatti, sia Sky (con l’app SkyGo) sia NowTV sono accessibili da praticamente tutti i dispositivi, l’importante è avere una buona connessione a internet.

Per seguire i tre match in TV su Sky, basta avere l’abbonamento al pacchetto Calcio e sintonizzarsi sul canale di riferimento. Se, invece, siete in vacanza, non dovete preoccuparvi: basta lanciare l’app di SkyGo, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. Nel giro di pochi secondi parte lo streaming della partita.

Procedura molto simile anche per chi è abbonato a NowTV. La potete vedere sullo smart TV installando l’app ad hoc, oppure in streaming su uno dei tanti dispositivi mobile. Bisogna avere un abbonamento attivo con il pacchetto sport, accedere all’app con le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match che si vuole vedere. Tutto molto semplice e veloce.