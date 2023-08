Dove vedere la Serie A 2023 - 2024 in streaming e in TV

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Si riparte. Alle ore 18:30 di sabato 19 agosto ricomincia la Serie A. Sono passati poco più di due mesi dalla festa Scudetto del Napoli e proprio la squadra partenopea inaugura la nuova stagione. Lo fa fuori casa, sul campo del neo-promosso Frosinone. Una stagione lunga che ci porterà verso gli europei del 2024 che si disputeranno in Germania e che si concluderà il 26 maggio 2024. Rispetto agli anni passati, il calendario è leggermente diverso: meno soste durante l’anno, nessuna pausa tra Natale e la Befana (si giocherà sia il 23 dicembre sia il 30 dicembre) e con pochi turni infrasettimanali. Una scelta pensata per preservare i giocatori che vengono dall’anomala stagione con il mondiale giocato tra novembre e dicembre.

Per la stagione 2023-2024 non cambia l’assegnazione dei diritti TV: la piattaforma di riferimento resta DAZN che trasmette tutte le gare del campionato, di cui sette in esclusiva per ogni giornata. Su Sky (e Now TV) vanno in onda tre gare per ogni giornata: il posticipo del sabato sera e due partite della domenica, solitamente il match del pranzo e una delle quindici (ma il palinsesto può variare in base agli impegni delle squadre). In questo articolo trovi tutte le informazioni per vedere la Serie A 2023 – 2024 in TV e in streaming senza perdere nemmeno un match della tua squadra del cuore.

Calendario Seria A 2023 – 2024: date, soste, scontri diretti

Si comincia il 19 agosto 2023 e si conclude il 26 maggio 2024: nove lunghi mesi in cui alla fine verrà assegnato lo Scudetto. Ai nastri di partenza si presentano i campioni in carica del Napoli, con una rosa quasi identica a quello dello scorso anno, ma con un cambio importante in panchina. Garcia ha preso il posto di Spalletti che ha deciso di farsi da parte. I partenopei se la dovranno vedere con l’Inter, il Milan, la Lazio (che dovrà ripetere il sorprendete campionato dello scorso anno, chiuso al secondo posto), la Roma e la Juventus, che avrà solo il campionato e la Coppa Italia come obiettivi dopo l’esclusione dalle coppe.

Anche in quest’edizione il calendario della Serie A 2023 – 2024 è asimmetrico. Cosa vuol dire? Che il girone di ritorno è sfalsato rispetto a quello dell’andata. Ad esempio, Juventus – Napoli è prevista alla quindicesima giornata del girone di andata, mentre al ritorno si affronteranno all’ottava giornata (ventisettesima). I match clou decideranno come al solito l’esito dello Scudetto e abbiamo deciso di raccogliere in questo specchietto tutte le partite più importanti.

Terza giornata: Napoli – Lazio e Roma – Milan

Quarta giornata: Inter – Milan e Lazio – Juventus

Settima giornata: Milan – Lazio

Nona giornata: Milan – Juventus

Decima giornata: Napoli – Milian

Dodicesima giornata: Lazio – Roma

Tredicesima giornata: Juventus – Inter

Quattordicesima giornata: Napoli-Inter

Quindicesima giornata: Juventus – Napoli

Sedicesima giornata: Lazio – Inter

Diciottesima giornata: Juventus – Roma

Ventitreesima giornata: Inter – Juventus

Ventiquattresima giornata: Milan – Napoli

Ventisettesima giornata: Napoli – Juventus e Lazio – Milan

Ventinovesima giornata: Inter – Napoli

Trentesima giornata: Lazio – Juventus

Trentunesima giornata: Roma – Lazio

Trentatreesima giornata: Milan – Inter

Trentaquattresima giornata: Napoli – Roma e Juventus – Milan

Trentacinquesima giornata: Roma – Juventus

Trentasettesima giornata: Inter – Lazio

Come abbiamo detto in precedenza, in questa stagione ci saranno pochissimi turni infrasettimanali (solamente uno) e anche poche soste per le nazionali. Ecco un breve riassunto per orientarvi al meglio.

Turni infrasettimanali Serie A 2023-2024

Sesta giornata – 27 settembre 2023

Sosta nazionali Serie A 2023-204

Dal 4 al 12 settembre 2023

Dal 9 al 17 ottobre 2023

Dal 13 al 21 novembre 2023

Dal 18 al 26 marzo 2024

Come vedere la Serie A su DAZN: quanto costa

Il punto di riferimento per chi vuole vedere tutti i match della Serie A 2023 – 2024 resta DAZN. La piattaforma digitale anche per quest’anno ha i diritti TV su tutte le partite della stagione, di cui sette in esclusiva per ogni giornata. La piattaforma televisiva oramai è raggiungibile da qualsiasi dispositivo e dallo scorso campionato è disponibile anche sulla piattaforma satellitare di Sky. Per questa Serie A 2023 -2024 DAZN ha presentato i nuovi piani di abbonamento e quelli dedicati al massimo campionato italiano sono lo Standard e il Plus. Le differenze sono minime e riguardano il prezzo, il numero di dispositivi che puoi registrare e le modalità di visione.

DAZN Standard

Costo mensile di 40,99€ (puoi recedere con 30 giorni di preavviso).

Costo dell’abbonamento annuale a rate di 30,99€.

Costo dell’abbonamento annuale di 299€ (24,99€ al mese).

Dispositivi che puoi registrare: 6.

Puoi vedere in contemporanea su due dispositivi presenti sulla stesse rete Internet.

Accesso a tutti i contenuti di DAZN.

DAZN Plus

Costo mensile 55,99€ (puoi recedere con 30 giorni di preavviso).

Costo dell’abbonamento annuale a rate di 45,99€

Costo dell’abbonamento annuale di 449€, pari a 37,42€ al mese.

Dispositivi che puoi registrare: 7.

Puoi vedere in contemporanea su due dispositivi, anche in luoghi differenti.

Accesso a tutti i contenuti di DAZN.

DAZN è disponibile sotto forma di app su tantissimi dispositivi: smartphone, tablet, smart TV e computer. Quindi puoi vedere la Serie A su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, l’importante è avere una buona connessione a Internet. Come abbiamo appena visto, il numero di dispositivi che possono utilizzare l’app in contemporanea dipende dal piano sottoscritto e dalla linea internet.

Per vedere la Serie A 2023 – 2024 in TV su DAZN è molto semplice: basta installare l’app sul proprio smart TV oppure sottoscrivere l’abbonamento a DAZN tramite Sky per guardare i match sul satellitare.

Come vedere la Serie A su Sky

Come nella precedente stagione, anche quest’anno Sky trasmette tre match della Serie A per ogni giornata. Si tratta dell’anticipo del sabato sera e di due partite della domenica, solitamente quella delle 12:30 e una di quelle delle 15:00 (gli orari potrebbero cambiare in base alle esigenze delle società). Per poter vedere le tre partite della Serie A 2023 – 2024 bisogna abbonarsi al pacchetto Calcio di Sky (oltre al massimo campionato italiano puoi vedere tutte le partite della Serie B e il meglio della BundesLiga, della Ligue1 e della Premier League).

Per vedere la Serie A in TV su Sky basta avere l’abbonamento al pacchetto Calcio e posizionarsi sul canale che trasmette il match (solitamente SkySport Uno o SkySport Calcio). Gli abbonati hanno accesso anche alla piattaforma di streaming SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Grazie a SkyGo puoi vedere la Serie A in streaming in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, l’importante è avere una buona connessione a Internet.

Come vedere la Serie A su NOW TV

NowTV è la piattaforma on demand di Sky dove trovi tutti i canali più importanti della piattaforma satellitare, compresi quelli dedicati allo sport e al calcio. Sottoscrivendo l’abbonamento al pacchetto Sport puoi vedere sullo smart TV, sullo smartphone e sugli altri dispositivi mobile le tre partite della Serie A di proprietà di Sky. Con l’abbonamento al pacchetto Sport hai accesso anche alla Champions League, alle partite dell’Europa League, al meglio del basket internazionale (NBA, Eurolega ed Eurocup), alla Formula 1, alla MotoGP e ai più importanti tornei di tennis.

Abbonandoti a NowTV puoi vedere la Serie A sia in TV sia in streaming, l’importante è scaricare l’app della piattaforma e fare l’abbonamento al pacchetto Sport.