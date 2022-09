Come vedere in TV e in streaming gratis il GP d’Italia 2022 di Formula 1

Il tour de force della Formula 1 sta per terminare: dal 9 all’11 settembre si corre il gran premio d’Italia, il terzo gran premio consecutivo delle ultime settimane. E per gli italiani e gli appassionati di motori è l’appuntamento più importante di tutto l’anno. Si corre su una delle piste più storiche e più amate dai piloti: l’autodromo di Monza. Una pista diventata leggenda, con i suoi rettilinei velocissimi, le curve in sequenza e l’incredibile parabolica. Come sempre il GP di Monza arriva in una fase cruciale dell’anno, quando si decidono le sorti del mondiale. Quest’anno, purtroppo, i giochi sembrano fatti, con un Verstappen che nelle ultime gare ha letteralmente dominato e che è il grande favorito anche in questo weekend.

La Ferrari, però, vuole dare una gioia ai suoi tifosi e per il gran premio di casa ha portato aggiornamenti ad hoc per adattare la macchina alle caratteristiche della pista. La Scuderia di Maranello ha portato una nuova ala più scarica, in modo da toccare velocità di punta più elevate. Come già successo in Belgio, anche la griglia del GP di Monza verrà stravolta dalle penalità per il cambio di motore. Partiranno sicuramente dal fondo della pista Sainz e Hamilton, mentre Verstappen avrà 5 posizioni di penalità per il cambio di una parte del motore. Per Leclerc un’ottima opportunità per partire in pole position.

Chi non potrà essere a Monza, avrà la possibilità di seguire tutto il fine settimana di gara in TV e in streaming gratis. Oltre a SkySport che seguirà in diretta il GP d’Italia 2022 fin dalle prove libere, c’è anche la possibilità di vedere qualifiche e gara della domenica in chiaro sul canale di TV8. Ecco come fare.

Gran premio d’Italia 2022 di F1: orari e appuntamenti

Nessuna novità sul fronte degli orari. Per il GP d’Italia 2022 di Formula 1 gli appuntamenti sono quelli classici degli ultimi anni: si parte il venerdì alle 14:00 con la prima sessione di prove libere e si conclude la domenica alle 15:00 con la partenza della gara.

Prove libere 1 : venerdì 9 settembre ore 14:00

: venerdì 9 settembre ore 14:00 Prove libere 2 : venerdì 9 settembre ore 17:00

: venerdì 9 settembre ore 17:00 Prove libere 3 : sabato 10 settembre ore 14:00

: sabato 10 settembre ore 14:00 Qualifiche : sabato 10 settembre ore 16:00

: sabato 10 settembre ore 16:00 Gara: domenica 11 settembre ore 15:00

Come vedere in TV il GP di Monza 2022 di Formula 1

Il canale di riferimento per gli amanti della Formula 1 resta SkySport F1, dove sarà possibile trovare approfondimenti speciali per l’evento casalingo e interviste in diretta ai protagonisti della Formula 1. Un’ottima alternativa è la piattaforma Now TV, disponibile su qualsiasi smart TV. Per chi non ha un televisore smart è possibile acquistare la chiavetta Now TV Smart Stick con all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto Sport che include anche la Formula 1.

Il GP d’Italia di Formula 1 può essere visto anche in TV in diretta e in chiaro. Basta collegarsi sul canale TV8 del digitale terrestre dove andranno in onda sia le qualifiche sia la gara.

Come seguire in streaming gratis il GP d’Italia 2022 di F1

Per tutti coloro che non potranno vedere qualifiche e gara sul televisore c’è la possibilità di guardare il GP di Monza 2022 in streaming gratis. Le soluzioni sono diverse. La più semplice riguarda SkyGo, la piattaforma on demand riservata a tutti gli abbonati a Sky. L’app è disponibile per computer, smartphone e tablet e per accedere basta inserire le credenziali del proprio account Sky.

Per il GP d’Italia 2022 c’è anche la possibilità di guardare la gara e le qualifiche in streaming gratis sul sito di TV8. Non bisogna né iscriversi né pagare un abbonamento, ma basta collegarsi al sito web del canale televisivo e cliccare sulla sezione dedicata allo streaming.