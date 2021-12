Come vedere gratis Atalanta – Villarreal di Champions

L’Atalanta di Gasperini questa sera si gioca tutto: i sogni europei della Dea passano da una vittoria contro il Villarreal di Unai Emery. Non una sfida impossibile per i nerazzurri, forti del quarto posto in Serie A appena conquistato, che sono chiamati a vincere contro un Villarreal impantanato al tredicesimo posto della Liga spagnola.

Le sfide di Champions League, però, si sa, hanno tutto un altro sapore, e la musichetta che precede il calcio d’inizio è benzina purissima anche per la più in difficoltà delle squadre. Di conseguenza la sfida di UEFA Champions League tra Atalanta e Villarreal ha un esito tutt’altro che scontato: del resto le due formazioni sono appaiate nella classifica del Gruppo F di Champions, con gli uomini di Gasperini terzi a sei punti e quelli di Emery secondi con un punto in più. L’Atalanta però è padrona del proprio destino, e per staccare un biglietto per gli ottavi di Champions League dovrà necessariamente vincere contro il Villarreal, questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove vedere gratis Atalanta – Villarreal di Champions

Un incontro, quello tra Atalanta e Villarreal di Champions League, cruciale per le sorti europee dei nerazzurri di Bergamo, il classico che nessun amante del bel calcio vorrebbe mai perdersi. La Champions League 2021-2022 è protagonista di una vera e propria rivoluzione in cui c’è lo zampino di Amazon Prime Video, che ha ottenuto la trasmissione in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì dall’inizio della UEFA Champions League 2021-2022.

Niente Sky quindi per vedere Atalanta – Villarreal di Champions: l’emittente satellitare da quest’anno e per i prossimi due potrà trasmettere 121 delle 137 partite in calendario, tra le quali non rientra Atalanta – Villarreal di stasera. Quindi, dove vedere Atalanta – Villarreal di Champions? La partita delle 21 di mercoledì 8 dicembre 2021 sarà visibile in diretta TV e streaming solo su Amazon Prime Video. Nessuna trasmissione in un’emittente tradizionale in chiaro, nessuna diretta su Sky: potranno vederla solo gli abbonati ad Amazon Prime Video.

Come vedere gratis Atalanta – Villarreal di Champions

Per vedere gratis Atalanta – Villarreal di Champions delle 21 è quindi necessario un account Amazon Prime Video. Il collegamento dallo Gewiss Stadium di Bergamo partirà già alle 19:30, quando inizierà il pre partita della cruciale sfida di Champions. Alle 21 il calcio d’inizio, che vedrà ai microfoni Sandro Piccinini con il contributo tecnico di Massimo Ambrosini.

Nonostante Atalanta – Villarreal di Champions sia in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime Video, la si potrà vedere gratis grazie al periodo di prova gratuito messo sul piatto dal colosso del commercio elettronico. Attivando la prova infatti, si otterrà gratuitamente per 30 giorni la possibilità di vedere le partite di Champions trasmesse da Amazon Prime Video, usufruire dell’immenso catalogo composto da film e serie TV oltre ad avere gratis le spedizioni degli articoli acquistati su Amazon.

Abbonati ora ad Amazon Prime Video per vedere gratis Atalanta – Villareal di Champions League