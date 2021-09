Come vedere gratis la diretta Juventus - Chelsea di Champions

Per altre due stagioni in aggiunta a quella iniziata, alcune partite per la Coppa dalle grandi orecchie saranno visibili solamente in diretta streaming. Ma l’edizione attuale (2021-2022) della Champions League è già passata alla storia come la prima in assoluto con alcuni incontri trasmessi esclusivamente su internet.

Una rivoluzione nella quale c’è lo zampino di Amazon Prime Video, che ha messo a disposizione la propria infrastruttura di trasmissione e convinto così gli organizzatori del torneo a concedergli la trasmissione in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì dall’inizio alla fine della stagione attuale di Champions League. Tra queste 16 migliori gare in diretta streaming su Amazon Prime Video è rientrato il primo match di Champions trasmesso in assoluto sul web, ossia Inter – Real Madrid del 15 settembre, e ci saranno due incontri della Juventus, contro il Chelsea questa sera e nel campo dello Zenit San Pietroburgo il 20 ottobre. Ecco come vedere gratis Juventus – Chelsea di Champions League.

La Champions 20-21: solo in diretta streaming

La storia è nota. Sky, che ha trasmesso le ultime edizioni della Champions League, da quest’anno e per i prossimi due potrà trasmettere 121 delle 137 partite previste. Le restanti per arrivare al totale di 137 di cui Sky non ha i diritti sono esattamente le 16 partite i cui diritti sono stati acquistati in esclusiva da Amazon Prime Video, dunque saranno visibili solamente sulla piattaforma di Amazon.

Inter – Real è già andata in onda, seguitissima dai tifosi interisti ma anche dagli appassionati del bel calcio, peraltro senza alcun problema in termini di segnale o di visibilità in diretta della partita stessa, questa sera alle 21 toccherà a Juventus e Chelsea debuttare su Amazon Prime Video, mentre il prossimo mercoledì 20 ottobre la Juventus di Allegri tornerà sugli schermi degli abbonati alla piattaforma del colosso del commercio online.

Tutte le gare con fischio d’inizio alle 21 saranno trasmesse in diretta, con un pre-partita che prenderà il via alle 19:30. Tra i giornalisti e i telecronisti coinvolti ci sono volti ormai ex Sky (Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio), ex Dazn (Giulia Mizzoni) ed ex Mediaset (Sandro Piccinini, che sarà il telecronista fisso insieme all’ex calciatore del Milan, Massimo Ambrosini, anche lui ex Sky). In studio ci saranno Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Julio Cesar, Luca Toni, Federico Balzaretti e l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Juventus – Chelsea di Champions, dove e come vederla gratis

L’unico modo quindi per vedere la diretta Juventus – Chelsea di Champions League, fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 29 settembre, è quello di possedere un abbonamento Amazon Prime. Tutti gli abbonati al servizio infatti hanno diritto a vedere la partita senza alcun costo aggiuntivo o sovrapprezzo di sorta.

Chi non è abbonato può sfruttare il periodo di prova gratuito di 30 giorni offerto da Amazon per vedere gratis la diretta Juventus – Chelsea di Champions League. Al termine del periodo di prova si può scegliere se interrompere il rapporto, pagare 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno.

Per vedere le partite, basta accedere a Prime Video, selezionare Sport nella sezione Categorie, quindi I tuoi eventi in diretta e futuri. In alternativa, si può accedere ad Amazon Prime Video da app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area UEFA Champions League.

Iscriviti ad Amazon Prime Video e guarda la Champions League gratis