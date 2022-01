Come vedere gratis Simeone – Vivere partita dopo partita

Tre decenni di carriera prima sul campo e poi in panchina, in veste di allenatore. A raccontare passato a presente di Diego Pablo Simeone, avvalendosi anche delle testimonianze di altri volti celebri del mondo del calcio, è la docu-serie Simeone – Vivere partita dopo partita, da oggi su Prime Video.

Simeone, classe 1970, è nato in Argentina e ha alle spalle una brillante carriera da calciatore, durante la quale ha disputato anche 3 Campionati del mondo e 4 Coppe America. Dal 1988 al 2002 ha fatto parte della nazionale argentina, mentre nel 2006 è iniziata la sua vita da allenatore con il Racing Club, in Argentina. Oggi allena l’Atlético Madrid, ma sul campo e fuori la sua filosofia di vita e di gioco, il cosiddetto “cholismo", non è cambiata: il duro lavoro e lo sforzo sono necessari e nessuno li regala, si attacca e si difende tutti insieme e sul rettangolo verde si deve essere umili e pronti a sacrificarsi per il proprio compagno.

Cosa vuol dire “cholismo"

Con il termine “cholismo" ci si riferisce alla strategia di gioco che Simeone ha messo a punto nel corso della sua carriera, basandosi sull’osservazione e sul gioco, sulle vittorie e anche sulle sconfitte.

Simeone stesso è soprannominato “El Cholo", nomignolo che gli venne affibbiato dal tecnico Victorio Spinetto, negli anni delle giovanili del Velèz Sàrsfield, perché l’attitudine del talentuoso calciatore ricordava quella dell’ex difensore Carmelo Simeone, a sua volta detto “Cholo". La parola, dall’azteco xoloitzcuintli, vuol dire meticcio.

Di cosa parla la docu-serie Simeone

I sei episodi di Simeone – Vivere partita dopo partita sono stati girati seguendo Diego Pablo Simeone durante la stagione 2020-21 per raccontare non solo la storia dell’ex calciatore e allenatore argentino, ma anche i punti di forza personali e della sua filosofia di gioco che lo hanno portato più volte al successo. Quello con Simeone è infatti uno dei periodi più felici per l’Atlético Madrid, che ha conquistato in totale otto titoli.

Nelle puntate, che durano circa 40 minuti ciascuna, si alternano anche le testimonianze e gli attestati di stima di Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola, Sergio Ramos, Luis Suárez, Koke e Fernando Torres.

La docu-serie, prodotta da TBS e Wakai Sports, in collaborazione con Atleti Studios, ha come executive producer David Quintana e Toni Muñoz.

Come vedere gratis Simeone – Vivere partita dopo partita

La docu-serie Simeone – Vivere partita dopo partita debutta oggi, 26 gennaio 2022, solo su Prime Video, in tutti i Paesi del mondo in cui è disponibile il servizio di streaming tranne Giappone, India e Cina.

Ricordiamo che Amazon offre il primo mese gratuito (con cancellazione libera senza penali) per i nuovi iscritti a Prime, di conseguenza è possibile vedere gratis la serie TV su Simeone e poi scegliere se restare in Prime Video o disdire l’abbonamento.

Abbonati a Prime Video per vedere Simeone – Vivere partita dopo partita