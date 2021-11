Come vedere gratis UEFA Champions League: Milan - Porto

Serie A e Champions League sono due competizioni totalmente differenti. Qualora fosse necessario lo ha dimostrato ieri sera la Juventus, che nonostante finora in campionato avesse offerto prestazioni non esaltanti ha sbrigato in scioltezza la pratica Zenit, ottenendo la qualificazione matematica agli ottavi.

Allo stesso modo è chiamato ad offrire una prestazione convincente il Milan, che alla quarta giornata del Gruppo B proverà ad ottenere la prima vittoria del suo percorso in UEFA Champions League. L’avversario, il Porto, è alla portata dei rossoneri che guidano la classifica di Serie A, quindi stasera è vietato sbagliare: si tratterà del più classico dei dentro o fuori. Il bilancio complessivo dei precedenti vede il Milan in leggero vantaggio, grazie a quattro vittorie contro le tre dei portoghesi e altrettante gare finite in parità. La sfida di UEFA Champions League andrà in scena alle 18:45 alla “Scala" del calcio, stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dove vedere Milan – Porto di Champions

La Champions League 20-21 è protagonista di una vera e propria rivoluzione nella quale c’è lo zampino di Amazon Prime Video, che ha ottenuto la trasmissione in esclusiva delle 16 migliori partite del mercoledì dall’inizio della UEFA Champions League 20-21. Niente Sky quindi per vedere Milan – Porto di Champions: l’emittente satellitare da quest’anno e per i prossimi due potrà trasmettere 121 delle 137 partite in calendario, tra le quali non rientra Milan – Porto di stasera.

Quindi, dove si vede Milan – Porto di Champions? La partita delle 18:45 di mercoledì 3 novembre sarà visibile in diretta TV e streaming solo su Amazon Prime Video. Nessuna trasmissione in un’emittente tradizionale in chiaro, nessuna diretta su Sky: potranno vederla solo gli abbonati ad Amazon Prime Video.

Come vedere gratis Milan – Porto di Champions

Per vedere gratis Milan – Porto di Champions delle 18:45 è quindi necessario un account ad Amazon Prime Video. Il collegamento da San Siro partirà già alle 18, quando inizierà il prepartita condotto da Giulia Mizzoni che presenterà il match con la partecipazione di Clarence Seedorf e Gianfranco Zola. Alle 18:45 il calcio d’inizio, che vedrà ai microfoni Sandro Piccinini con il contributo tecnico di Massimo Ambrosini, e l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese a commentare le decisioni arbitrali.

Nonostante Milan – Porto di Champions sia in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime Video, la si potrà vedere gratis grazie al periodo di prova gratuito messo sul piatto dal colosso del commercio elettronico. Attivando la prova infatti, si otterrà gratuitamente per 30 giorni la possibilità di vedere le partite di Champions trasmesse da Amazon Prime Video, usufruire dell’immenso catalogo composto da film e serie TV oltre ad avere gratis le spedizioni degli articoli acquistati su Amazon.

