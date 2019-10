Come vedere in streaming 1994 - La serie

4 Ottobre 2019 - Torna 1994 , la serie TV creata da Stefano Accorsi e che racconta un passaggio molto importante della storia italiana: lo scandalo di Tangentopoli e la discesa in campo di Silvio Berlusconi. 1994 è l’ultima parte della trilogia partita con 1992 e proseguita con 1993. I protagonisti principali saranno ancora loro: Stefano Accorsi nel ruolo di Leonardo Notte, un ex pubblicitario diventato l’anima della nascente Forza Italia, Veronica Castello, una soubrette interpretata da Miriam Leone, e Pietro Bosco, un ex militare diventato anima portante della Lega Nord.

1994 – La Serie racconta cosa è accaduto nel 1994, dalla vittoria alle elezioni politiche di Silvio Berlusconi fino alla prima crisi di Governo. Il tutto intrecciando le storie dei protagonisti principali. Una storia che tocca tanti punti diversi, ma che non risulta mai banale. La serie TV è una produzione originale Sky e viene trasmessa sui canali dell’emittente satellitare. Per vedere 1994 – La Serie in TV bisogna sintonizzarsi su Sky Atlantic o Sky Cinema Uno, canale dedicato alle serie TV. Disponibile anche lo streaming su SkyGo.

1994 – La Serie: le anticipazioni

Difficile parlare di anticipazioni quando una serie TV parla di fatti realmente accaduti. In 1994 verranno raccontati i fatti di uno dei periodi che ha maggiormente cambiato l’Italia, con l’inizio della Seconda Repubblica e la fine dei grandi partiti che avevano governato il Bel Paese nei primi 50 anni della Repubblica.

Ogni puntata di 1994 si concentrerà su un fatto particolare, sviscerando ogni particolare. Nella prima puntata si parlerà solamente del confronto televisivo del 1994 tra Occhetto e Berlusconi, mentre il secondo a Veronica Castello, il personaggio interpretato da Miriam Leone. Ritroveremo tutti i personaggi più importanti, da Pietro Bosco, fino ad arrivare a Umberto Bossi e Antonio Di Pietro.

Il cast di 1994 – La Serie

Gran parte degli attori che abbiamo visto nelle prime due stagioni, tornerà anche nella terza e ultima parte della serie TV creata da Stefano Accorsi. Nel cast di 1994 – La Serie troviamo lo stesso Stefano Accorsi, Miriam Leone , Guido Caprino, Antonio Gerardi, Paolo Pierobon, Giovanni Ludeno e Maurizio Lombardi. Rispetto alle due stagioni precedenti, la serie è meno corale e più focalizzata sui personaggi principali. Un cambiamento che ha permesso agli sceneggiatori di raccontare con maggior dettaglio cosa è accaduto nel 1994, l’anno che ha cambiato l’Italia.

Quante sono le puntate di 1994 – La Serie

In totale sono otto gli episodi di 1994 – La Serie. L’appuntamento in TV è il venerdì sera e ogni volta andranno in onda 2 puntate. Ecco il calendario delle puntate.

Puntata 1 1994 – La Serie – 4 ottobre 2019

Puntata 2 1994 – La Serie – 4 ottobre 2019

Puntata 3 1994 – La Serie – 11 ottobre 2019

Puntata 4 1994 – La Serie – 11 ottobre 2019

Puntata 5 1994 – La Serie – 18 ottobre 2019

Puntata 6 1994 – La Serie – 18 ottobre 2019

Puntata 7 1994 – La Serie – 25 ottobre 2019

Puntata 8 1994 – La Serie – 25 ottobre 2019

Quando inizia 1994 – La Serie

1994 – La Serie inizierà il 4 ottobre e ci terrà compagnia per tutto il mese di ottobre. Le ultime due puntate verranno trasmesse il 25 ottobre.

Dove vedere 1994 – La Serie in TV

1994 – La Serie è realizzata e prodotta da Sky e viene trasmessa in esclusiva sui canali dell’emittente satellitare. Per guardare in TV 1994 – La Serie bisogna sintonizzarsi sul canale Sky Atlantic (109) o Sky Cinema Uno (301) dedicato alle serie TV e alle produzioni originali.

La serie TV è disponibile anche su NowTV, la piattaforma OTT di Sky. Per vedere 1994 – La Serie in TV su NowTV bisogna avere un abbonamento, uno smart TV o un alternativa un box TV Android.

Come guardare 1994 – La Serie in streaming

Come tutte le produzioni Sky, anche 1994 – La Serie è disponibile in streaming su SkyGo. Per accedere alla piattaforma online bisogna essere abbonati a Sky e avere un account registrato sul sito.

Per vedere in streaming 1994 – La Serie bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando Sky Atlantic o Sky Cinema Uno (301) partirà lo streaming di 1994 – La Serie.

La produzione Sky può essere vista in streaming anche su NowTV, utilizzando l’app per smartphone e tablet.