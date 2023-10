Cosa sappiamo della miniserie su Ayrton Senna

Fonte foto: Aline Arruda/Netflix

Dopo le riprese già effettuate in Argentina e Uruguay, la troupe che sta lavorando a Senna si è spostata in questi giorni in Brasile, tra San Paolo e Angra dos Reis nello stato di Rio de Janeiro. Senna è il titolo della nuova miniserie di Netflix dedicata ad Ayrton Senna, considerato il pilota di Formula 1 più veloce di tutti i tempi e uno dei più grandi miti sportivi del Brasile. Si tratta di una delle produzioni più ambiziose e innovative di Netflix Brasile: la serie è prodotta da Gullane, tra i maggiori produttori e promotori del mercato audiovisivo brasiliano, in collaborazione con Senna Brands e la famiglia del pilota.

Chi è Ayrton Senna

Nato a San Paolo in Brasile nel 1960 e morto in ospedale a Bologna nel 1994, Ayrton Senna da Silva (questo il nome completo) è stato tre volte campione del mondo di F1 nel 1988, 1990 e 1991. Nel corso della sua carriera, tra il 1984 e il 1994, ha ottenuto 41 vittorie, 65 pole e 80 podi. Meriti sportivi a parte, Senna è ricordato anche per la sua determinazione fuori dalla pista e per sua attenzione per un Brasile migliore. Spesso i proventi economici delle sue vincite di F1 sono stati donati in beneficenza e ancora oggi l’Istituto Ayrton Senna, fondato 26 anni fa, aiuta le persone nel loro percorso di crescita.

Il cast di Senna

Nel cast di Senna (nella foto, in senso orario a partire dal centro) ci sono Gabriel Leone nei panni di Ayrton Senna, Matt Mella, Susana Ribeiro, Julia Foti, Marco Ricca, Camila Márdila, Gabriel Louchard, Christian Malheiros, Hugo Bonemer, Alice Wegmann e Pâmela Tomé.

Tra gli interpreti ci sono anche Kaya Scodelario, Matt Mella, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh e Tom Mannion. Vicente Amorim è showrunner e, insieme a Julia Rezende, regista.

Di cosa parla Senna

La miniserie Senna sarà composta da sei episodi e racconterà per la prima volta la vita e la carriera di Ayrton Senna. Il punto di partenza della narrazione sarà l’inizio della sua carriera agonistica, quando Ayrton si trasferì in Inghilterra per gareggiare nella Formula Ford. Verrà raccontato naturalmente anche il tragico incidente di Imola, durante il Gran Premio di San Marino, che ha causato la morte del pilota a soli 34 anni. Nel mezzo la miniserie dedicherà ampio spazio agli alti e bassi della vita del brasiliano, con un’attenzione particolare al suo carattere e alle sue relazioni. Senna è stato sposato una sola volta, nel 1981, con una ex compagna di scuola. In seguito ha avuto diversi flirt.

Quando esce Senna

La data di uscita di Senna su Netflix non è ancora stata annunciata, ma c’è la possibilità che la miniserie sia disponibile nel corso del 2024. Dopo il Brasile, comunque, le riprese non saranno ancora concluse e proseguiranno nel Regno Unito.