Essere umani: come vedere la docuserie di Pablo Trincia

La docuserie a cura di Pablo Trincia fa tappa a Cape Town, una delle città più pericolose al mondo. Quando escono e come vedere le tre puntate

Fonte foto: Sky

È stata annunciata la data di uscita di Essere Umani: le cicatrici di Cape Town – Un viaggio di Pablo Trincia, il nuovo capitolo della docuserie Sky Original a cura di Pablo Trincia e diretta Paolo Negro. Cape Town, capitale del Sudafrica, ha una doppia natura: da una parte è una meta turistica famosa, dall’altra è una città violenta e con un alto tasso di criminalità. Dopo il primo viaggio a Mumbai, l’autore e podcaster Pablo Trincia ha dunque fatto tappa qui per raccontare come si vive in una delle città più pericolose al mondo.

Le tre puntate di Essere Umani Cape Town

Il viaggio di Trincia e della troupe a Cape Town avviene in un anno particolare: nel 2024 ricorre infatti il trentennale dalla fine dell’apartheid segnata dall’elezione di Nelson Mandela a presidente, avvenuta nell’aprile del 1994.

La prima puntata della docuserie, intitolata Il bianco e il nero, inizia proprio da qui: la fine dell’apartheid, che si accompagna alla promessa di un futuro prospero e pacifico. A trent’anni di distanza però la realtà è ben diversa e la città è spaccata in due dalle disuguaglianze sociali. Se da una parte ci sono le ville con piscina dei quartieri ricchi e i grattacieli, dall’altra c’è Township, una rete di baraccopoli a pochi minuti dal centro. Proprio qui a inizio Novecento vennero segregate le persone nere.

Nella seconda puntata, intitolata Nessuna pace, Pablo Trincia si addentra nei covi e nei nascondigli di alcune famigerate gang di Cape Town, nei quartieri più poveri e disagiati in cui la violenta guerra tra bande sembra non finire mai. Oggi nella capitale sudafricana ci sono circa 120 gang, di cui farebbero parte almeno 100mila persone in costante conflitto tra di loro.

Nel suo reportage Trincia è riuscito a documentare i luoghi più inaccessibili di Cape Town, dove le statistiche registrano il 60% di disoccupazione giovanile e un’emergenza criminale diffusa e grave. Per entrare nelle zone delle gang visitate da Trincia, ad esempio, bisogna essere accompagnati da un garante.

Anche solo un’ora: è questo il titolo della terza e ultima puntata, ovvero un focus sulle conseguenze della violenza che imperversa nella città, ma soprattutto sulle possibili vie d’uscita e su chi si impegna a cambiare le cose, o almeno a provarci. Il protagonista della puntata è infatti il Pastore Craven Engel che, insieme alla sua associazione, è convinto che sia possibile aiutare le persone a uscire dalle gang e a rifarsi una vita.

Esse Umani a Cape Town in streaming

Produzione Sky Italia e Sky Tg24, realizzata da Chora Media, Essere Umani: le cicatrici di Cape Town – Un viaggio di Pablo Trincia va in onda il 24, 25 e 26 aprile 2024 su Sky TG24 e Sky Documentaries. La docuserie è disponibile anche in streaming su NOW.