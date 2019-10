Come vedere in streaming e in TV Genk - Napoli in chiaro o Sky

2 Ottobre 2019 - Dare continuità ai risultati. Questo l’obiettivo del Napoli, che in questo inizio di stagione ha alternato grandi prestazioni a sconfitte inattese. Oggi la squadra allenata da Ancelotti affronta il Genk, una partita sulla carta abbastanza semplice e che i partenopei devono assolutamente vincere per garantirsi un posto negli ottavi di Champions League 2019 – 2020.

Dopo la grande vittoria contro il Liverpool, il Napoli vola in Belgio per conquistare altri tre punti. Queste sono le partite da non sbagliare e un allenatore esperto come Carlo Ancelotti sa come vincere. Il Napoli scenderà in campo con il classico 4-4-2 che l’ha accompagnato in questo inizio di stagione: in difesa l’unico dubbio riguarda Manolas, uscito malconcio dall’ultimo match in campionato. A centrocampo spazio a Elmas-Fabian Ruiz, mentre in attacco fiducia al duo Lozano – Mertens. Insigne tornerà titolare dopo il turno di riposo in campionato. Il Genk non è una squadra da prendere sotto gamba, è composta da giocatori di grande qualità e tecnica.

Genk – Napoli è un’esclusiva Sky e il match può essere visto su SkySport Uno, canale 201. Per i tifosi azzurri è disponibile anche lo streaming su SkyGo. Il match verrà trasmesso anche da NowTV, servizio OTT di Sky.

Genk – Napoli: orario

Il calcio d’inizio di Genk – Napoli è fissato per le ore 18:55.

Le probabili formazioni di Genk – Napoli

Genk (4-2-3-1): Coucke, Mæhle, Dewaest, Lucumí, Uronen; Berge, Heynen; Ito, Hagi, Bongonda; Samatta.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Insigne; Lozano, Mertens.

Come vedere Genk – Napoli in TV

Sky ha acquistato i diritti per trasmettere in diretta tutte le partite della Champions League 2019 – 2020. Genk – Napoli verrà trasmessa su SkySport Uno (201). Lo studio pre-partita inizierà alle ore 18:00.

Oltre che su Sky, il match può essere visto anche su NowTV, servizio on demand che trasmette i canali dell’emittente satellitare. Per vedere Genk – Napoli su NowTV bisogna avere uno smart TV o utilizzare un box TV.

Come guardare Genk – Napoli in streaming

Per seguire Genk – Napoli in streaming bisogna essere abbonati a Sky e usare SkyGo. La piattaforma on demand è disponibile per tutti coloro che sono abbonati all’emittente satellitare e che sono registrati al sito.

Per vedere la partita in diretta streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Uno e cliccando sul tasto Play, partirà il media player con la diretta di Genk – Napoli.

Il match può essere visto in streaming anche su NowTV utilizzando l’apposita app.

Chi non è abbonato a Sky e NowTV, può seguire la diretta testuale di Genk – Napoli su Virgilio Sport.