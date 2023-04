Come vedere in streaming gratis e in TV il GP dell'Azerbaijan 2023 di F1

Dopo quasi un mese di stop torna la Formula 1 e lo fa dal circuito cittadino di Baku, uno dei più divertenti e spettacolari introdotti negli ultimi anni. Lungo le strade del centro storico della capitale dell’Azerbaijan è stato ricavato un circuito velocissimo e che in questi anni ci ha regalato epiche rimonte e sorpassi spettacolari. Pista molto amata dai piloti e dove la Ferrari spera di invertire la tendenza delle prime tre gare. La Rossa finora è apparsa molto in difficoltà, sia per problemi legati all’affidabilità sia per problemi legati allo sviluppo della monoposto. Vasseur ha promesso novità sostanziali nei prossimi GP, con una nuova versione della Ferrari pronta per Imola: nel frattempo bisogna fare di necessità virtù. La RedBull, invece, parte come sempre con i favori del pronostico: Verstappen è pronto ad andare alla conquista della pole e della vittoria.

Per il GP dell’Azerbaijan Liberty Media, proprietaria della F1, ha introdotto novità sostanziali nel weekend di gara. Oltre alla gara sprint, c’è una vera rivoluzione per quanto riguarda le qualifiche. Nell’ordine: solo una sessione di prove libere (il venerdì mattina), qualifiche il venerdì pomeriggio utili per determinare la griglia di partenza della gara della domenica, qualifiche ShootOut (più corte rispetto a quelle normali) per la griglia di partenza della gara Sprint che si corre il sabato pomeriggio. Un modo per rendere ancora più elettrizzante il weekend di gara.

Novità che possiamo seguire in diretta streaming e in TV sulle piattaforme di Sky. Anche il GP dell’Azerbaijan 2023 è un’esclusiva Sky ed è possibile seguirlo in TV e in diretta streaming sui canali e sulle piattaforme on demand di Sky e Now TV. Se non avete un abbonamento, potete utilizzare la promo speciale disponibile in questi giorni che permette ottenere uno sconto del 33% sull’abbonamento mensile del pacchetto Sport di Now TV. Oltre alla Formula 1 avrete accesso a un numero di contenuti esclusivi praticamente infinito: Serie A, Champions League (con due italiane in semifinale), Europa League (con due italiane in semifinale), tennis e anche la MotoGP.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

GP dell’Azerbaijan 2023 di Formula 1: gli orari

Grazie alle poche ore di differenza tra il fuso orario dell’Azerbaijan e quello dell’Italia, gli orari per vedere qualifiche e gara sono perfetti. Come abbiamo già detto, il format per questo weekend è stato stravolto e bisogna essere molto bravi nel districarsi tra i vari appuntamenti del fine settimane. Ecco una tabella in cui ve li riassumiamo.

Prove libere 1 – venerdì ore 11:30

– venerdì ore 11:30 Qualifiche – venerdì ore 15:00 (valevoli per la griglia di partenza della gara della domenica)

– venerdì ore 15:00 (valevoli per la griglia di partenza della gara della domenica) Qualifiche ShootOut – sabato ore 10:30 (valevoli per la gara Sprint)

– sabato ore 10:30 (valevoli per la gara Sprint) Gara Sprint – sabato ore 15:30

– sabato ore 15:30 Gara – domenica ore 13:00

Dove vedere il GP dell’Azerbaijan 2023 in TV

Essendo un’esclusiva Sky, i canali per vedere il GP dell’Azerbaijan 2023 sono due: SkySport F1 e SkySport Uno. Entrambi sono disponibili sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV, il servizio on demand di proprietà sempre di Sky. Per vedere tutti gli appuntamenti del GP di Baku sul proprio televisore bisogna avere un abbonamento e l’app installata, nel caso in cui utilizzate NowTV. Se ancora non siete abbonati, oggi è disponibile una promo speciale per NowTV che ti permette di risparmiare il 33% sull’abbonamento mensile al pacchetto sport: lo paghi meno di 10€.

C’è anche la possibilità di seguire qualifiche e gara su TV8, canale del digitale terrestre, ma solamente in differita.

Come guardare in streaming gratis il GP dell’Azerbaijan 2023 di F1

Se in questo weekend lungo non potete essere a casa, non dovete preoccuparvi, potete seguire il GP di Baku 2023 in diretta streaming utilizzando le varie piattaforme: SkyGo per chi è abbonato a Sky e l’app di NowTV per chi ha l’abbonato al servizio on demand (abbonati con uno sconto speciale cliccando qui). Per vedere il GP dell’Azerbaijan in streaming basta lanciare una delle due app, inserire le proprie credenziali e poi cercare uno dei canali che trasmette la Formula 1. In pochissimo tempo si aprirà lo streaming del gran premio.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE