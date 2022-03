Come vedere in streaming gratis Juventus - Villareal di Champions League

Partita da dentro o fuori. Mercoledì sera torna il grande calcio all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus affronta il Villareal nel ritorno degli ottavi di Champions League 2021-2022. Dopo l’eliminazione dell’Inter di martedì scorso contro il Liverpool, la Juventus è l’unica squadra italiana ancora in corsa nella massima competizione europea. La sfida riparte dall’1-1 dell’andata e i bianconeri hanno solo un risultato per passare il turno: la vittoria. La Juventus si affiderà ancora a Dusan Vlahovic: il serbo è stato il protagonista dell’andata (con un gol dopo appena 30 secondi) e vorrà ripetersi anche mercoledì sera. Il Villareal, però, è una squadra ostica, come ha dimostrato all’andata: Emery è un allenatore da partite da dentro e fuori e sa come prepararle. La Juventus dovrà essere perfetta (nonostante le tantissime assenze) se vorrà passare il turno e accedere ai quarti di finale di Champions League.

Juventus – VIllareal è un’esclusiva Amazon Prime Video e la partita potrà essere vista in streaming gratis da tutti gli abbonati alla piattaforma. Come ben sappiamo, da quest’anno ben 16 partite della massima competizione europea vengono trasmesse in esclusiva dalla piattaforma di video streaming di Amazon e tra queste ci sono anche alcuni match degli ottavi e dei quarti di finale. Chi è già abbonato ad Amazon Prime Video può vedere Juventus – Villareal in diretta streaming gratis su qualsiasi dispositivo supportato dalla piattaforma, senza nessun costo aggiuntivo. Chi, invece, ancora non è abbonato può approfittare della promozione che permette di utilizzare Amazon Prime Video gratis per i primi 30 giorni (e si può recedere in qualsiasi momento). Ecco come guardare Juventus – Villareal di Champions League in diretta streaming gratis su smart TV, smartphone e tablet.

Juventus – Villareal: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Juventus – Villareal è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 16 marzo. La partita si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere in TV Juventus – Villareal

Juventus – Villareal, ritorno degli ottavi di Champions League 2021 -2022, è un’esclusiva Amazon Prime Video e può essere vista solamente sulla piattaforma di video streaming. Per poter guardare il match in TV è necessario avere uno smart TV dove poter installare l’applicazione della piattaforma, oppure utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick. Non c’è bisogno di una super connessione: in questi mesi Amazon Prime Video ha dimostrato una buona qualità anche con connessioni non velocissime.

Come guardare in diretta streaming gratis Juventus – Villareal

Per seguire in streaming gratis Juventus – Villareal è necessario essere abbonati ad Amazon Prime Video, l’unica piattaforma che trasmetterà la partita. Un match che i tifosi juventini aspettano da tanto e che non bisogna perdere per nessun motivo. Se ancora non siete abbonati alla piattaforma, questo è il momento giusto: tutti i nuovi iscritti possono utilizzarla gratuitamente per 30 giorni, e scoprire tutto quello che offre. Amazon Prime Video, infatti, non è solo Champions League: offre tantissimi contenuti tra cui serie TV in esclusiva, film, documentari, programmi di culto come LOL (è appena arrivata la seconda stagione) e anche contenuti per i più piccoli.

Per vedere Juventus – Villareal in streaming gratis bisogna aprire Amazon Prime Video, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match presente nella homepage. Nel giro di pochi secondi si aprirà una nuova pagina e partirà la diretta streaming gratis del match di Champions League. Per gli appassionati ci sarà lo studio pre-partita che inizierà alle ore 19:30 e ci accompagnerà fino al calcio d’inizio di Juventus – Villareal.

