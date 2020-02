Come vedere il Superbowl 2020 in TV e streaming gratis

2 Febbraio 2020 - La stagione del football americano è arrivata alla fine: questa notte va in scena il Superbowl 2020. Si affronteranno i Kansas City Chiefes e i San Francisco 49ers. Una finale a sorpresa che in pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione. E nel Superbowl numero 54 c’è anche un po’ di Italia: il quaterback di San Francisco (Garoppolo) ha origini abruzzesi.

L’inizio del Superbowl 2020 è fissato alle ore 00:40 nella notte tra domenica 2 febbraio e lunedì 3 febbraio. Un orario tutto sommato accettabile per i tifosi italiani. Ad ospitare la partita sarà la città di Miami. Chi è il favorito per vincere il Superbowl 2020? Difficile fare delle previsioni: anche secondo i bookmaker sarà una partita molto equilibrata. Forse sono leggermente in vantaggio i Kansas City Chiefs, più abituati a partite di questo genere e con un Patrick Mahomes che sta guidando alla perfezione l’attacco.

Per gli appassionati italiani ci sono buone notizie: il Superbowl 2020 verrà trasmesso in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre. Disponibile anche lo streaming del Superbowl sull’app di DAZN e su Mediaset Play.

A che ora inizia il Superbowl 2020

L’inizio della sfida tra Kansas City Chiefes e San Francisco 49ers è fissato per le ore 00:40, nella notte tra domenica e lunedì.

Come vedere il Superbowl 2020 in TV

Il Superbwl LIV può essere visto in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre con il commento in italiano. In alternativa si può usare uno smart TV compatibile con l’app DAZN.

Come guardare il Superbowl 2020 in streaming gratis

Gli appassionati possono vedere il Superbowl 2020 in streaming gratis su Mediaset Play, la piattaforma on demand del TV del Biscione. Per guardare Kansas City Chiefes – San Francisco 49ers bisogna lanciare l’applicazione, premere sulla voce “Dirette” e poi selezionare il Canale 20. Nel giro di pochi minuti partirà lo streaming del Superbowl 2020.

Una valida alternativa è l’app di DAZN. La piattaforma on demand dedicato allo sport ha trasmesso tutta la stagione 2019 – 2020 del football americano. Per vedere il Superbowl 2020 in streaming bisogna aprire DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato al match.