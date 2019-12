Come vedere Inter - Genoa in TV e diretta streaming

21 Dicembre 2019 - Ultima partita del 2019 per l’Inter di Antonio Conte. La squadra neroazzurra incontra il Genoa di Thiago Motta nella sedicesima giornata di Serie A 2019 – 2020: si gioca sabato 21 dicembre alle ore 18:00 allo stadio San Siro. Per vedere Inter-Genoa in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A, mentre lo streaming è disponibile su SkyGo.

L’Inter arriva all’ultima partita dell’anno con alcuni problemi di formazione: Brozovic e Lautaro Martinez sono squalificati e nessuno degli infortunati ha recuperato. Quindi spazio a centrocampo a Candreva, che giocherà come mezzala destra, mentre in attacco il giovane Esposito prenderà il posto di Lautaro. Per l’Inter è fondamentale vincere per restare a pari punti con la Juventus, vittoriosa nell’anticipo di mercoledì contro la Sampdoria. Il Genoa è in un situazione di classifica non semplice, in piena zona retrocessione e con la panchina di Thiago Motta sempre più in bilico. Contro l’Inter rientra Agudelo in attacco che farà coppia con Pinamonti.

A che ora si gioca Inter – Genoa

Inter – Genoa si gioca alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dove vedere Inter – Genoa

Inter – Genoa può essere vista in esclusiva sui canali di Sky. La partita viene trasmessa su SkySport Serie A, canale 202 dell’emittente satellitare. Il match è disponibile anche sui canali di Sky del digitale terrestre e su Now TV. Per guardare Inter – Genoa in streaming bisogna utilizzare SkyGo ed essere abbonati Sky.

Le probabili formazioni di Inter – Genoa

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku.

Genoa (3-5-2) probabile formazione: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti.