Come vedere Juventus – Benfica in streaming gratis e in TV

Nessuna sosta. È già tempo di tornare in campo per la seconda giornata dei gironi di qualificazione della Champions League 2022 – 2023. E tra i big match c’è sicuramente Juventus – Benfica, le due squadre che sulla carta di giocheranno la qualificazione e il secondo posto dietro al PSG. La Juventus arriva da una sconfitta dolce-amara contro i francesi, con un 2-1 che poteva benissimo essere un pareggio se i bianconeri ci avessero creduto di più. Il Benfica, invece, è a punteggio pieno dopo la vittoria casalinga contro il Maccabi Haifa. Per la Juventus, quindi, l’unico risultato possibile è la vittoria per poter avere qualche possibilità in più per passare. Un vero scontro diretto da vincere.

I bianconeri arrivano acciaccati, con diversi giocatori con problemi muscolari e che verranno recuperati solo per la partita contro il Monza. Ma la condizione non sarà ottimale. Il Benfica, invece, arriva da un ottimo momento, come dimostrano i 18 punti in 6 giornate nel campionato portoghese. Sarà una partita da vivere fino all’ultimo e lo si potrà fare vedendola su Amazon Prime Video. Il big match della seconda giornata di Champions League, infatti, è un’esclusiva di Prime Video e sarà accessibile a tutti gli abbonati. Chi ancora non lo è può utilizzare la promo speciale che permette di utilizzare gratuitamente la piattaforma per i primi 30 giorni. E si può recedere in qualsiasi momento senza pagare nessuna penale.

Juventus – Napoli: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 del 14 settembre e si gioca all’Allianz Stadium di Torino.

Come vedere in TV Juventus – Benfica

L'unico modo per vedere Juventus – Benfica in TV è avere uno smart TV con l'app di Prime Video installata. E logicamente anche un abbonamento alla piattaforma. Per tutti i tifosi juventini che ancora non sono abbonati a Prime Video c'è una promo speciale con prevede una prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi abbonati. Sottoscrivendo l'abbonamento oggi, oltre alla partita tra Juventus – Benfica si potranno vedere anche i prossimi match di Champions League che verranno trasmessi in esclusiva sulla piattaforma di Amazon. Senza dimenticare che l'abbonamento dà l'accesso anche a tutti i film e le serie TV (tra cui Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere) presenti su Amazon Prime Video.

Chi non ha uno smart TV, invece, può acquistare un dispositivo come la Fire TV Stick che trasforma il vostro vecchio televisore in uno di ultima generazione.

Come guardare in streaming gratis Juventus – Benfica di Champions League

Per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video c'è la possibilità di vedere in streaming gratis Juventus – Benfica di Champions League. L'app della piattaforma, infatti, è disponibile su qualsiasi tipologia di dispositivo, dallo smartphone al tablet, passando per i computer e le console. Per guardare la partita in streaming basta accedere a Prime Video, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner presente nella homepage. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming di Juventus – Benfica. L'inizio dello studio pre-partita è fissato per le ore 19:30.

