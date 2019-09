Come vedere Juventus - Verona in streaming e in TV

21 Settembre 2019 - La Juventus affronta il Verona nella quarta giornata della Serie A 2019 – 2020. Una partita molto attesa dai tifosi juventini: dopo gli ultimi due pareggi (in campionato con la Fiorentina e in Champions League con l’Atletico Madrid), la squadra deve tornare a vincere. Il match verrà trasmesso in esclusiva da Sky sul canale SkySport Serie A (202) e in streaming su SkyGo. Juventus – Verona si potrà vedere anche su NowTV e Tim Vision.

Per la Juventus si tratta della terza partita negli ultimi sette giorni: è necessario che alcuni giocatori riprendano fiato. Durante la conferenza stampa Sarri non si è voluto sbilanciare sulla probabile formazione, ma molto probabilmente ci sarà qualche cambio a centrocampo (Pjanic è uscito malconcio dalla partita con l’Atletico Madrid) e in difesa (turno di riposo per Alex Sandro). In attacco potrebbe esserci spazio per Dybala e Bernardeschi. Il Verona di Juric, invece, dovrà dare a meno di Stepinski, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Milan. In attacco ballottaggio a due Di Carmine – Tutino.

Juve – Verona: orario di inizio

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:00. Si gioca all’Allianz Stadiuam

Probabile formazione Juve – Verona

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Verona (4-3-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni; Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Dove vedere Juventus – Verona in TV

Come tutte le partite del sabato alle 18:00, Juventus – Verona verrà trasmessa in diretta da Sky. Il match andrà in onda sul canale SkySport Serie A. Il collegamento pre-partita inizierà alle ore 17:00.

La partita può essere vista anche dagli abbonati NowTV, il servizio OTT di Sky, e di Tim Vision che ritrasmette il segnale di Now TV. Per vedere Juventus – Verona in TV su queste due piattaforme è necessario avere uno smart TV, oppure utilizzare un box tv Android da collegare alla prota HDMI.

Come guardare in streaming Juventus – Verona

Juventus – Verona è disponibile anche in streaming su SkyGo, il servizio on demand dell’emittente satellitare. SkyGo è accessibile solo dagli abbonati Sky e bisogna avere un dispositivo compatibile (smartphone, tablet e computer). L’applicazione può essere scaricata dal sito di Sky, oppure dal Google Play Store e App Store.

Per vedere Juventus – Verona in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e entrare nella sezione Canali TV. Selezionando SkySport Serie A e cliccando sul tasto Play partirà la diretta streaming della partita.

La partita può essere seguita in streaming anche su NowTV e Tim Vision utilizzando l’applicazione per smartphone e tablet.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Juventus – Verona su Virgilio Sport.