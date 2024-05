Come cancellare la cronologia del browser automaticamente

Per migliorare la nostra privacy online è fondamentale cancellare la cronologia del browser: ecco come fare con Chrome, Edge, Firefox e Safari

Fonte foto: tomeqs / Shutterstock

Per proteggere la propria privacy è utile cancellare la cronologia del browser. Si tratta di un’operazione che può essere effettuata manualmente, di tanto in tanto. È possibile anche impostare la cancellazione automatica della cronologia del browser, in modo da non dover ricordarsi, ogni volta, di eliminare i dati. Oltre a eliminare la cronologia, è anche possibile impedire al browser di tracciare la posizione. Vediamo come eseguire quest’operazione con i principali browser web utilizzati oggi:

Google Chrome

Per cancellare i dati di navigazione con Google Chrome è possibile seguire una procedura molto rapida. Dal computer, dopo aver aperto il browser, basta premere sui tre puntini in alto e poi scegliere Impostazioni > Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione. In questa sezione è possibile scegliere i dati da cancellare e quelli da conservare, sfruttando i vari strumenti disponibili.

È anche possibile disconnettersi dal proprio account Google in modo da cancellare tutti i dati di navigazione presenti sul dispositivo. Su smartphone e tablet, la procedura è analoga. Bisogna entrare nelle Impostazioni di Chrome, sempre dai tre punti in alto utilizzando un dispositivo Android, e poi andare in Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione.

Microsoft Edge

Anche Microsoft Edge consente di eliminare i dati di navigazione con una procedura rapida. Bisogna premere sui tre puntini in alto e poi selezionare Impostazioni > Privacy, ricerca e servizi > Cancella i dati di navigazione > Scegli cosa cancellare ogni volta che chiudi il browser. Nella nuova scheda è possibile selezionare quali dati il browser cancellare alla chiusura della finestra. Con l’app per dispositivi mobile è necessario, dalle Impostazioni di Edge, andare in Privacy e sicurezza > Cancella dati di navigazione > Elimina dati di esplorazione alla chiusura.

Mozilla Firefox

Su Firefox, per cancellare in automatico i dati di navigazione, bisogna aprire il browser e poi premere sulle tre linee orizzontali, scegliendo Impostazioni > Privacy e sicurezza > Elimina cookie e dati dei siti web alla chiusura di Firefox. È possibile selezionare le opzioni Gestisci dati e Gestisci eccezioni per personalizzare la raccolta dei dati e la loro cancellazione. Dall’app per smartphone, invece, bisogna premere sui tre puntini e poi andare in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Elimina dati di navigazione all’uscita.

Apple Safari

Per cancellare la cronologia di Safari su Mac in automatico è sufficiente andare in Safari > Impostazioni > Generali > Rimuovi elementi della Cronologia, andando a selezionare ogni quanto tempo il sistema effettuerà la cancellazione in automatico (è possibile selezionare, ad esempio, l’opzione “dopo un giorno”). Su iPhone e iPad, invece, bisogna accedere all’app Impostazioni e poi andare in Safari > Cancella dati siti web e cronologia. La possibilità di cancellare la cronologia di Safari è uno dei passaggi fondamentali per proteggere la privacy su iPhone, iPad e Mac.