Dove vedere la quarta giornata di Serie A in TV e streaming

Finita la pausa delle Nazionali, si torna prepotentemente con la Serie A. E la quarta giornata ci riserva partite di cartello che si preannunciano scoppiettanti, tra tutte il derby di Milano e Juventus – Lazio. Gli occhi di tutti gli appassionati di calcio saranno sicuramente su Inter-Milan, partita che già vale il primo posto in classifica. Le milanesi sono prime a pari punti e al momento hanno dimostrato di essere le più in forma e le più attrezzate per la vittoria finale: gioco spumeggiante, tanti gol e un predominio totale sulla partita. Altrettanto interessante il match tra Juventus e Lazio. I bianconeri hanno steccato la prima partita in casa, pareggiando in extremis contro il Bologna, mentre hanno convinto nelle due partite fuori casa. I biancocelesti, invece, vengono dalla prima vittoria in campionato grazie alla vittoria contro i Campioni d’Italia. E proprio il Napoli è chiamato a rispondere al passo falso della scorsa giornata: se la vedrà contro il Genoa. Molto interessante anche lo scontro tra Fiorentina e Atalanta, due delle squadre che esprimono il proprio gioco cercando di dominare l’avversario.

Per vedere tutte le partite della quarta giornata di Serie A 2023 – 2024 la piattaforma di riferimento resta DAZN, che anche per questa stagione trasmette tutti i match e ha l’esclusiva su sette. Sky, invece, ha i diritti per trasmettere tre partite: l’anticipo del sabato sera, il match della domenica a pranzo e il posticipo del lunedì sera delle 20:45.

Dove vedere in TV la quarta giornata di Serie A 2023 – 2024

Con la quarta giornata si ritorna all’antico: tutte le partite avranno uno slot dedicato, tranne i due match previsti alle 15:00 di domenica (Frosinone – Sassuolo e Monza – Lecce). Si parte forte con Juventus – Lazio ad aprire la quarta giornata (appuntamento alle 15:00 di sabato) e si prosegue con l’altro big match della giornata tra Inter – Milan (calcio d’inizio sabato alle 18:00). Il sabato si chiude alle 20:45 con Genoa – Napoli. Altra partita da segnare con il cerchietto rosso è Fiorentina – Atalanta prevista domenica alle ore 18:00. Domenica sera scende in campo la Roma contro l’Empoli: i giallorossi sono chiamati a vincere dopo un inizio deludente (un pareggio e due sconfitte). La giornata si chiude lunedì con Salernitana – Torino (alle 18:30) e con Verona – Bologna (alle 20:45).

Sabato 16 settembre ore 15:00: Juventus-Lazio – Dazn

Sabato 16 settembre ore 18:00: Inter-Milan – Dazn

Sabato 16 settembre ore 20.45: Genoa-Napoli – Dazn e Sky

Domenica 17 settembre ore 12.30: Cagliari-Udinese – Dazn e Sky

Domenica 17 settembre ore 15:00: Frosinone-Sassuolo – Dazn

Domenica 17 settembre ore 15:00: Monza-Lecce – Dazn

Domenica 17 settembre ore 18:00: Fiorentina-Atalanta – Dazn

Domenica 17 settembre ore 20:45: Roma-Empoli – Dazn

Lunedì 18 settembre ore 18.30: Salernitana-Torino – Dazn

Lunedì 18 settembre ore 20:45: Verona-Bologna – Dazn e Sky

Come vedere le partite della quarta giornata di Serie A in TV e streaming su DAZN

Nonostante i problemi di queste stagioni, DAZN è diventato oramai un punto di riferimento per i tifosi italiani. Anche per questa stagione, la piattaforma on demand trasmette tutti i match della Serie A, di cui sette in esclusiva. L’app è disponibile su qualsiasi dispositivo (smart TV, smartphone, tablet, computer, solo per citarne alcuni) e sottoscrivere l’abbonamento è molto semplice (per vedere la Serie A è necessario sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Standard o Plus – in questo articolo trovi tutte le informazioni al riguardo) e immediato. Inoltre, DAZN è disponibile anche sulla piattaforma satellitare di Sky (necessita di un abbonamento ad hoc), soluzione pensata per chi non ha uno smart TV o una connessione Internet a casa.

Per vedere Inter – Milan o Juve – Lazio in TV o in streaming (entrambe le partite sono un’esclusiva DAZN) basta semplicemente accedere alla piattaforma, inserire le proprie credenziali e cliccare su uno dei banner dedicati al match. La procedura vale per tutte le partite della quarta giornata della Serie A 2023-2024.

Come guardare le partite della quarta giornata di Serie A su Sky e NowTV

Per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky sono tre i match di Serie A che vengono trasmessi dalla piattaforma satellitare in questa quarta giornata. Si parte sabato sera alle ore 20:45 con l’anticipo tra Genoa – Napoli, si prosegue domenica alle 12:30 con Cagliari – Udinese e si chiude lunedì alle 20:45 con l’ultimo match di giornata tra Verona e Bologna.

Tutte e tre le partite sono disponibili anche su NowTV, la piattaforma on demand di Sky. Basta avere l’abbonamento al Pass Sport e puoi seguire i tre match dal tuo smartphone, basta aprire l’app e inserire le tue credenziali. Il Pass Sport, oltre alla Serie A, permette l’accesso a tantissimi altri contenuti: tutta la Serie, le partite dei maggiori campionati europei e soprattutto la Champions League che comincia martedì 19 settembre e che vede impegnate Inter, Napoli, Milan e Lazio. Il Pass Sport è in offerta a un prezzo eccezionale scontato del 33% e paghi solamente 9,99€ al mese invece di 14,99€. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

