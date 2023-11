Come vedere la docuserie su Raffaella Carrà

Fonte foto: Disney+

Raffaella Carrà e Raffaella Pelloni. La diva esuberante e la donna vulnerabile. Punta a raccontare entrambe le anime di questa grande icona della cultura pop la docuserie Raffa, che uscirà fra poche settimane in streaming su Disney+. Si tratta della prima docuserie originale dedicata a Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Pelloni. Prodotta da Fremantle, la docuserie – che arriva un paio di anni dopo la morte della ballerina, attrice e conduttrice – è diretta da Daniele Luchetti ed è scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni.

Di cosa parla la docuserie Raffa

Chi è Raffaella Carrà? La docuserie Raffa si pone l’obiettivo di rispondere a questa domanda e, per farlo, ripercorre la vita e la carriera di Raffaella Carrà. Soprannominata la «regina della televisione italiana», Carrà è nata a Bologna nel 1943 ed è morta a Roma nel luglio 2021. Celebre anche all’estero, in particolare in Europa e in America Latina, la soubrette e conduttrice è ricordata, tra le altre cose, anche per essere stata una sostenitrice della comunità LGBTQ+, del femminismo e della libertà sessuale delle donne.

C’è però molto di più dietro l’immagine pubblica della star che ha venduto 60 milioni di dischi e collezionato successi televisivi, film e tournée internazionali. Nelle tre puntate da un’ora ciascuna la docuserie Raffa si propone dunque di raccontare al pubblico una donna che è rimasta per certi versi «un mistero di cui nessuno possiede la chiave», come spiega Disney+ in una nota stampa. Raffaella Carrà è sempre stata gelosissima del suo privato e, lottando per affermarsi in un modo e in un’industria di soli uomini, ha saputo far convivere due anime: quella della diva smisurata e una più privata, vulnerabile e fragile.

Raffa, cosa sappiamo della docuserie

La docuserie, avvalendosi di materiali dal suo archivio privato e da testimonianze esclusive di chi l’ha conosciuta, racconterà diversi aspetti della vita privata di Raffaella Carrà, tra cui l’infanzia in Romagna, l’abbandono da parte del padre, il flirt con Frank Sinatra, i grandi amori, le sofferenze, le crisi e il rimpianto per la maternità mancata.

Da quanto si ouò intuire dal trailer, nella docuserie compariranno, con le loro testimonianze, anche Fiorello e Tiziano Ferro. Raffa è prodotta da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita per Fremantle Italia. La docuserie è diretta da Daniele Luchetti, come accennato, che è già stato regista recentemente della serie tv L’amica geniale e dei film Lacci, Momenti di trascurabile felicità, Io sono Tempesta e Chiamatemi Francesco – Il papa della gente. La docuserie è scritta da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino e Salvo Guercio.

La docuserie su Raffaella Carrà in streaming

Non manca molto all’uscita di Raffa. La docuserie dedicata a Raffaella Carrà sarà infatti disponibile in setramig su Disney+ dal 27 dicembre 2023.