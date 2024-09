Come vedere Manchester City - Inter in streaming gratis e in TV

Scopri come vedere in TV e in streaming gratis Manchester City - Inter di Champions League, prima partita del girone unico di Champions League

Fonte foto: fifg/123RF.com

Il nuovo format della Champions League è stato creato per offrire gare uniche e spettacolari fin dal girone eliminatorio. E questa prima giornata lo conferma. Tra i big match in programma, il più interessante è sicuramente Manchester City – Inter, rivincita della finale di Champions League della stagione 2022 – 2023. Una partita che sulla carta si preannuncia spettacolare. Rispetto al match di due stagioni fa, i due club non hanno cambiato molto. In campo troviamo anche Rodri che con il suo gol nel secondo tempo decise la finale, Lautaro Martinez, Barella, Foden e soprattutto i due allenatori Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Sebbene sia ancora la prima delle otto giornate, sarà sicuramente importante per capire i valori in campo. D’altronde parliamo di due delle squadre favorite per arrivare a giocarsi la vittoria finale.

La Champions cambia faccia, ma non cambiano i diritti TV. La miglior partita delle italiane del mercoledì sera resta ancora un’esclusiva Amazon Prime Video. E come normale che sia, la piattaforma digitale ha optato per Manchester City – Inter. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e la puoi vedere comodamente dal televisore di casa o dall’app dello smartphone. Se non sei ancora abbonato a Prime Video, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi. Per tutti i nuovi iscritti c’è la possibilità di iscriversi gratuitamente e sfruttare la prova gratis di 30 giorni. Oltre alla Champions hai accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, a partire dai film, le serie TV in esclusiva fino ai contenuti per i più piccoli. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

VEDI GRATIS MANCHESTER CITY – INTER SU PRIME VIDEO

Manchester City – Inter: orario d’inizio

È il big match della serata. Il calcio d’inizio di Manchester City – Inter è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 18 settembre. Si gioca all’Etihad Stadium di Manchester.

Come vedere Manchester City – Inter in TV

Per guardare in TV Manchester City – Inter basta avere un abbonamento alla piattaforma e uno smart TV in casa. La procedura è molto semplice: basta lanciare l’app dal televisore, inserire le credenziali e premere sul banner dedicato al match. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare della prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti (clicca qui e non farti scappare l’occasione). Per chi non ha un televisore smart, può utilizzare una chiavetta multimediale come il Fire TV Stick che rende intelligente il TV.

L’appuntamento è alle 19:30 con lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Clarence Seedorf e Fernando Llorente. La telecronaca è affidata al duo Sandro Piccini – Massimo Ambrosini.

VEDI GRATIS MANCHESTER CITY – INTER SU PRIME VIDEO

Come guardare Manchester City – Inter in streaming gratis

Puoi guardare Manchester City – Inter anche in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per qualsiasi dispositivo mobile: smartphone, tablet e computer. La procedura da seguire è semplicissima: lanci l’app, inserisci le credenziali e clicchi sul banner dedicato al match. Per tutti i nuovi abbonati c’è una prova gratuita di 30 giorni, quindi puoi vedere Manchester City – Inter in streaming gratis cliccando su questo link. Oltre alla Champions League hai accesso a tutta la libreria di contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

VEDI GRATIS MANCHESTER CITY – INTER SU PRIME VIDEO