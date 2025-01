Come vedere in streaming gratis Milan - Girona

Dalle ore 21:00 il Milan affronta il Girona nella settima giornata del girone unico di Champions League. Ecco come guardare il match in streaming e in TV.

Dopo la lunga pausa invernale, torna anche la Champions League e lo fa con le ultime due decisive giornate del girone eliminatorio. Le italiane sono ancora in lizza per qualificarsi almeno tra le prime ventiquattro e giocarsi l’accesso al turno degli ottavi tramite gli spareggi. Il Milan è esattamente in questa situazione: dopo un inizio complicato con due sconfitte, i rossoneri hanno inanellato quattro vittorie consecutive e sono dodicesimi con dodici punti, in piena corsa per un posto tra le prime otto. E in questa settimana giornata hanno sulla carta una partita abbastanza abbordabile: ospitano a San Siro il Girona, trentesimo in classifica con soli 3 punti. Una vittoria permetterebbe al Milan di ipotecare perlomeno il passaggio al turno degli spareggi.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che vedono impegnate le italiane, anche Milan-Girona è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e la puoi guardare sia in TV sia in streaming utilizzando l’app disponibile per smartphone, tablet e computer. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare dell’ottima occasione disponibile oggi: tutti i nuovi iscritti possono utilizzare la piattaforma gratis per 30 giorni senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Approfittane subito.

Milan – Girona: a che ora si gioca

Grande appuntamento allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Mercoledì alle ore 21:00 il Milan affronta il Girona nella settima giornata del girone unico di Champions League.

Come vedere in TV Milan – Girona

Potete godervi Milan – Girona seduti comodamente sul divano di casa. Come fare? Molto semplice: basta utilizzare l’app di Prime Video disponibile praticamente su qualsiasi smart TV. Devi lanciare la piattaforma, inserire le proprie credenziali e selezionare il banner dedicato al match. Se non siete abbonati avete sempre la possibilità di abbonarvi gratuitamente per 30 giorni a Prime Video cliccando sul link qui in basso. Se non avete un TV smart non dovete preoccuparvi: potete collegare la vostro televisore un dispositivo come il Fire TV Stick e il gioco è fatto.

L’appuntamento con lo studio pre-partita è dalle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni. Il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Milan – Girona

Se non potete essere in casa, non dovete preoccuparvi: potete vedere Milan – Girona in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per qualsiasi dispositivo mobile. La procedura è molto semplice: basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e pigiare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming della partita. Se non siete ancora abbonati, non dovete preoccuparvi, avete un’occasione unica per vederla gratis. Infatti, per tutti i nuovi iscritti a Prime Video è disponibile un prova gratuita di 30 giorni e potete disdire in qualsiasi momento. Oltre a vedere la Champions League, avete accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film e serie TV in esclusiva.

