Come vedere MotoGP di Valencia in streaming e in TV

Potrebbe essere il Gran Premio che assegna la vittoria matematica al pilota della Suzuki Joan Mir quello che si apre venerdì 13 novembre a Valencia: con i suoi 162 punti, infatti, Mir è a un soffio dal titolo iridato a due GP dalla fine del campionato. Seguono Quartararo e Rins, entrambi a 125 punti, Vinales a 121 e Morbidelli a 117.

Il Gran Premio della Comunità Valenciana è quindi quello in cui gli inseguitori dovranno dare il massimo e, di conseguenza, ci si aspetta un grande spettacolo in pista. Ma Mir è arrivato in testa al mondiale vincendo una sola gara, quella del GP d’Europa, e la sua forza è stata la costanza per tutta la stagione. Non gli servirà per forza vincere le ultime due gare, quindi, per accaparrarsi il titolo di campione del mondo e questo rende la sfida ancor più affascinante. Ecco il calendario delle prove libere, delle qualifiche e della gara del GP di Valencia 2020 e dove vederlo, sia in streaming che in TV.

MotoGP Valencia 2020: il calendario

Ecco date e orari di prove libere, qualifiche e gara del Gran Premio di Valencia 2020 di MotoGP:

Venerdì 13 novembre

Ore 10:50 – prove libere 1 MotoGP

Ore 14:25 – prove libere 2 MotoGP

Sabato 14 novembre

Ore 10:50 – prove libere 3 MotoGP

Ore 14:10 – prove libere 4 MotoGP

Ore 14.50 – qualifiche MotoGP

Domenica 15 novembre

Ore 8:55 – warm up

Ore 14:00 – gara MotoGP

MotoGP Valencia 2020: dove vederlo

Il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana dal Circuit Ricardo Tormo sarà visibile in diretta TV sul Sky Sport MotoGP e in differita su TV8. E’ anche possibile vederlo in streaming: su Sky Go, Now TV e su DAZN, dove è possibile vedere il GP anche on demand. Attiva ora e guarda le gare di MotoGP live e on demand.