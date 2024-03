Come vedere Musetti - Alcaraz in TV e streaming Masters 1000 Miami

Musetti sfida Alcaraz negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Scopri come vedere la partita in TV e in streaming. Orario di inizio

Il momento magico del tennis italiano continua anche nel Masters 1000 di Miami. Sono tre i tennisti qualificati agli ottavi, con buone possibilità di vederne almeno un paio ai quarti di finale. Sinner sfida l’australiano O’Connell, mentre Arnaldi se la vedrà con la giovane promessa ceca Machac. La partita più interessante, però, sarà quella tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. In questo Masters 1000 di Miami il giovane tennista italiano sembra aver ritrovato un po’ di fiducia e dopo aver battuto agevolmente il russo Safiulin al secondo turno, ha vinto anche contro l’astro nascente statunitense Shelton. Ora la sfida più difficile con Carlos Alcaraz, reduce dalla vittoria all’ATP 1000 di Indian Wells. Sulla carta lo spagnolo è favorito, ma Musetti gioca senza pressioni e può cercare l’impresa.

Tutte le partite degli italiani sono in esclusiva su Sky e su NowTV, le due piattaforme che hanno puntato molto sul tennis quest’anno e hanno acquisito i diritti TV della maggior parte dei tornei. Puoi seguire Musetti – Alcaraz in TV e in streaming utilizzando le varie piattaforme dei due servizi. Se ancora non siete abbonati, potete sfruttare l’ottima promo disponibile per il Pass Sport di NowTV: oggi puoi iscriverti sfruttando lo sconto del 33%. Oltre a tutti i tornei di tennis, hai accesso a un numero di contenuto sportivi elevatissimo: tre partite di Serie A per ogni turno, la Serie B, la Champions League, l’Europa League, la Formula 1, la MotoGP, la NBA e tantissimo altro.

Musetti – Alcaraz: a che ora giocano

Musetti – Alcaraz sarà il terzo match che si disputerà oggi sul campo centrale di Miami. L’inizio della partita è fissato non prima delle 20:30.

Sinner – O’Connell: a che ora giocano

Partita sulla carta abbastanza abbordabile per Sinner. L’italiano affronterà O’Connell verso le ore 19:00 di oggi.

Arnaldi – Machac: a che ora giocano

Arnaldi – Machac sarà uno dei primi match della giornata. L’inizio della partita è fissato per le ore 16:00.

Come vedere Musetti – Alcaraz in TV

Orario perfetto per gli appassionati italiani che possono guardare Musetti – Alcaraz in TV durante la cena. Sarà uno dei programmi sportivi più importanti della giornata e Sky gli dedicherà la massima copertura. Per vederlo in TV basta sintonizzarsi sui canali dedicati al tennis pochi minuti prima dell’inizio della partita. Se non siete abbonati a Sky, c’è l’alternativa di NowTV. La piattaforma online è disponibile sugli smart TV tramite app: basterà scaricarla e installarla sul proprio televisore. Come detto, l’abbonamento al Pass Sport di NowTV è scontato di ben il 33%: un’occasione da non farsi scappare.

Masters 1000 di Miami: come guardare in streaming Musetti – Alcaraz

Se siete impegnati con un aperitivo o con una cena fuori, ma non volete perdervi il match degli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami tra Musetti e Alcaraz, avete due possibilità: SkyGo o l’app di NowTV. Tutti gli abbonati a Sky hanno la possibilità di accedere all’app di SkyGo, disponibile per smartphone e computer. Se, invece, siete abbonati a NowTV, potete scaricare l’app sul vostro telefono, tablet o qualsiasi altro dispositivo mobile ed effettuare l’accesso con le credenziali dell’abbonamento. Se ancora non siete abbonati, potete sfruttare l’offerta per il pass Sport annuale scontato del 33%: è come avere quattro mesi gratis (paghi poco meno di 10 euro al mese). Oltre a tutto il tennis, hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente sterminato tra calcio, basket, motori (Formula 1 e MotoGP) e tanto altro.

