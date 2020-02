Come vedere Sinner - Carreno Busta in TV e streaming gratis

14 Febbraio 2020 - Il primo acuto di una stagione iniziata tra mille difficoltà: battendo Goffin nel secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam Sinner si è qualificato ai quarti di finale. Un grande risultato per il giovane tennista italiano, che in questa prima fase della stagione aveva mostrato un po’ di difficoltà, causate probabilmente dal lavoro fatto nei mesi invernali. Per Sinner si tratta della prima vittoria contro un top 10 della classifica ATP, un risultato importante che proietta l’italiano nei primi 70 della classifica mondiale.

Ora ai quarti lo attende Carreno – Busta, spagnolo numero 30 al mondo. Un avversario ostico, molto bravo a difendersi sui campi veloci e che cercherà di mettere in difficoltà Sinner sfruttando i suoi punti deboli e l’inesperienza. Nella partita contro Goffin, Sinner ha dimostrato una grande maturità, recuperando in entrambi i set un break di svantaggio. Il giovane altoatesino ha messo in mostra il meglio del suo repertorio: dritti vincenti, un’ottima prima di servizio e un rovescio solido.

Sinner – Carreno Busta è il quarto di finale che inaugura la giornata dell’ATP 500 di Rotterdam. L’inizio della partita è fissato alle ore 13:00. I diritti televisivi del torneo sono stati acquistati da Supertennis, che trasmetterà in diretta la partita sul digitale terrestre e su Sky. Gli appassionati potranno vedere Sinner – Carreno Busta in streaming sul sito del canale televisivo: ecco come fare.

A che ora inizia Sinner – Carreno – Busta

L’inizio è previsto alle ore 13:00. Si tratta del primo incontro della giornata, quindi non dovrebbero esserci ritardi.

Come vedere Sinner – Carreno – Busta in TV

Sarà Supertennis TV a trasmettere in diretta in televisione il match dei quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam tra Sinner e Carreno Busta. Supertennis TV è disponibile in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre e anche sulla piattaforma satellitare di Sky sul canale 224.

Come guardare Sinner – Carreno – Busta in streaming gratis

Gli appassionati che non potranno seguire il match in TV non devono disperarsi: Sinner – Carreno – Busta è disponibile anche in streaming gratis sul sito di Supertennis TV. Non bisogna pagare nessun abbonamento e non bisogna nemmeno registrarsi, ma basta avere un dispositivo con una buona connessione a Internet.

Per vedere Sinner- Carreno – Busta in streaming gratis devi aprire il browser dello smartphone o del computer, inserire la URL del sito di Supertennis TV e in homepage trovi il media player con la diretta del match.