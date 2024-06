Come vedere Sinner - Hurkacz in TV e in streaming gratis

Jannik Sinner ha raggiunto l'ennesima finale di questo splendido 2024. Ecco come vedere la finale contro Hurkacz in TV e in streaming gratis

Primo torneo giocato in stagione sull’erba e prima finale raggiunta. Jannik Sinner non si smentisce e dimostra per quale motivo è diventato numero uno al mondo. Il tennista italiano ha raggiunto la finale dell’ATP 500 di Halle e se la vedrà in finale contro il polacco Hurkacz, numero nove al mondo e che in semifinale ha battuto Zverev. Una sfida sulla carta molto combattuta: Hurkacz ha un ottimo servizio e sull’erba fa la differenza, Sinner dovrà essere in grado di sfruttare dei passaggi a vuoto, se ce ne saranno. I due si conoscono molto bene, essendo amici e avendo partecipato al torneo di doppio insieme. Con la finale raggiunta a Halle, Sinner si candida a essere uno dei favoriti a Wimbledon, terzo torneo del Grande Slam della stagione che comincerà il primo luglio.

Come la maggior parte dei tornei di questo 2024, anche l’ATP 500 di Halle è un’esclusiva Sky e NowTV. Per vedere in TV o in streaming Sinner – Hurkacz devi avere un abbonamento al pacchetto sport di una delle due piattaforme. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: solo oggi approfitti di uno sconto del 40% sul costo dell’abbonamento mensile. Oltre ai tanti tornei di tennis, hai accesso a un numero di contenuti sportivi veramente elevato: tutte le partite di Euro 2024, la Formula 1, la MotoGP e da agosto anche la Serie A e la Champions League (in esclusiva). Non farti scappare questa super promo e clicca sul link qui in basso.

A che ora gioca Sinner – Hurkacz, finale ATP 500 Halle

L’inizio della finale dell’ATP 500 di Halle è fissata alle ore 14:00. Essendo il campo centrale coperto, non ci saranno ritardi.

Come vedere in TV Sinner – Hurkacz

Doppia possibilità per vedere Sinner – Hurkacz in TV. Se hai un abbonamento al pacchetto Sport di Sky, basta sintonizzarsi su uno dei canali dedicati al tennis verso le 14.00 e aspettare l’inizio della partita. Se, invece, sei abbonato al PassSport di NowTV devi lanciare l’app sullo smart TV, inserire le credenziali e selezionare il canale che trasmetterà la finale dell’ATP 500 di Halle. Per chi non ha nessun abbonamento, ricordiamo l’ottima offerta disponibile per il PassSport di NowTV. Solo per oggi lo trovi scontato del 40% e il costo dell’abbonamento mensile è di 14,99 euro invece di 24,99 euro.

Come guardare in streaming Sinner – Hurkacz

Se siete al mare o state facendo una gita fuori porta, non dovete preoccuparvi: potete vedere Sinner – Hurkacz anche in streaming. Per gli abbonati a Sky c’è l’app di SkyGo, disponibile per qualsiasi dispositivo mobile. Basta scaricarla, accedere con le credenziali Sky e selezionare il canale che sta trasmettendo l’incontro. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming.

Procedura molto simile per gli abbonati a NowTV. L’app è disponibile per smartphone, tablet e computer e per seguire Sinner – Hurkacz in streaming basta lanciare l’app, selezionare il canale che trasmette l’incontro e aspettare che parta lo streaming. Se non avete ancora un abbonamento, basta cliccare sul link qui in basso per approfittare dello sconto del 40% sul PassSport di NowTv che ti dà accesso a un numero di contenuti sportivi sterminato.

