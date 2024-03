Come vedere la MotoGP 2024 in TV e in streaming

Dal 10 marzo al 17 novembre si corre la stagione 2024 della MotoGP. Riparte la rincorsa a Pecco Bagnaia, campione del Mondo in carica. Ecco come vedere le gare in TV e in streaming

Da 10 marzo comincia la stagione 2024 della MotoGP sul circuito di Losail in Qatar. Una stagione molto lunga che si concluderà il 17 novembre sul circuito di Valencia, dopo 21 gare in giro per il Mondo. Si riparte con Pecco Bagnaia bi-campione del Mondo: il pilota italiano è riuscito a bissare lo scorso anno il successo del 2022 e riparte con i favori del pronostico. Durante i test invernali la nuova Ducati ha dimostrato di essere ancora la moto da battere e Bagnaia ha tutte le carte in regola per emergere dal folto gruppo di pretendenti. Dovrà vedersela in primis con il suo compagno di squadra Bastianini che, dopo un anno complicato, vuole confermare le ottime cose fatte vedere nel 2022. Il pericolo maggiore arriva, però, da Jorge Martin. Il pilota della Ducati Pramac guiderà una Ducati ufficiale e vorrà conquistare il Mondiale sfuggitogli lo scorso anno per pochissimi punti. Tra le novità di quest’anno c”è anche un Marc Marquez che dopo anni di successi in Honda ha fatto il grande salto verso un team satellite Ducati. Farà parte del Team Gresini e guiderà una Ducati 2023. Una mina vagante pronta a riscattarsi dopo gli ultimi anni piuttosto deludenti.

La MotoGP, così come la Formula 1, è un’esclusiva Sky. Tutte i gran premi verranno trasmessi in diretta e in esclusiva sulla piattaforma satellitare e su NowTV, il servizio on demand di proprietà della stessa Sky. Su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre, invece, verranno trasmesse in diretta le qualifiche e le gare sprint del sabato (una novità introdotta da alcuni anni e che prevede una gara che si corre sulla metà dei giri del gran premio ufficiale e che assegna più o meno la metà dei punti). La gara della domenica verrà trasmessa solo in differita. Gli appassionati possono vedere la MotoGP 2024 anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo o di NowTV. Se ancora non avete un abbonamento, potete approfittare della promo disponibile per il Pass Sport di NowTV: grazie allo sconto del 33% è come avere quattro mesi gratis. Con il Pass Sport hai accesso a un numero di contenuti pressoché infinito: tre partite di Serie A per ogni giornata, la Formula 1, il meglio del tennis internazionale (con tutti i tornei in cui partecipa Sinner), la Premier League, la NBA e la Champions League. Approfittane subito.

Dove vedere la MotoGP in TV

Tutte le gare in diretta, fin dalle prove libere del venerdì. Sky e NowTV sono le emittenti di riferimento per la MotoGP. Sui canali di Sky (tra cui uno dedicato appositamente alla MotoGP) puoi vedere ogni istante del weekend di gara, a partire dalle prime prove libere del venerdì fino alla gara della domenica. Stesso discorso valido per NowTV: basta installare l’app sul proprio smart TV, inserire le credenziali e selezionare uno dei canali che trasmette la MotoGP. Se non sei ancora abbonato, ti ricordiamo che puoi sottoscrivere l’abbonamento annuale al Pass Sport usufruendo dello sconto del 33%. Durante il finesettimana delle gare non mancheranno approfondimenti, interviste dal paddock e tante analisi fatte dagli esperti di Sky.

Per chi non ha un abbonamento, c’è la possibilità di vedere la MotoGP in chiaro su TV8, canale del digitale terrestre di proprietà della stessa Sky. Su TV8 ci sarà spazio per le qualifiche e la gara Sprint in diretta, mentre la gara della domenica verrà trasmessa in differita (al netto di occasioni speciali).

Come guardare la MotoGP in streaming gratis

Seguire tutte i weekend di gara seduti comodamente sul proprio divano è praticamente impossibile. Fortunatamente gli appassionati possono vedere la MotoGP anche in streaming dal proprio smartphone o dispositivo mobile. Gli abbonati a Sky possono utilizzare l’app di SkyGo, mentre chi ha il Pass Sport di NowTV deve solamente installare l’app sullo smartphone o sul tablet. La procedura da utilizzare è simile: devi lanciare l’app, inserire le credenziali del proprio account e selezionare uno dei canali che trasmette la MotoGP. È necessario avere un abbonamento a uno dei due servizi. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare dello sconto del 33% per l’abbonamento annuale al Pass Sport di NowTV: basta cliccare sul link qui in basso.

Hai anche la possibilità di vedere la MotoGP in streaming gratis sul sito di TV8, ma solamente le qualifiche e la gara Sprint. Per la gara della domenica bisogna accontentarsi della differita. Non c’è bisogno di nessuna registrazione o abbonamento, ma solo di una connessione stabile e di un dispositivo mobile.

Il calendario della MotoGP 2024

La stagione più lunga di sempre. Il calendario 2024 della MotoGP prevede ben 21 gare, compresa la novità del GP del Kazakistan che dovrebbe disputarsi sul nuovo circuito di Sokol. Un calendario lungo e che tocca tantissime nazioni. Il GP d’Italia è in programma per il 2 giugno (festa della Repubblica) sul circuito del Mugello, mentre l’8 settembre si corre il GP di San Marino sul circuito di Misano. La Spagna è protagonista con quattro gare, compresa la chiusura “classica” che si corre a Valencia il 17 novembre. Per ogni gran premio è prevista anche la gara sprint che si corre il sabato.

1) GP Qatar – 10 marzo (Lusail)

2) GP Portogallo – 24 marzo (Portimao)

3) GP Americhe – 14 aprile (Austin)

4) GP Spagna – 28 aprile (Jerez)

5) GP Francia – 12 maggio (Le Mans)

6) GP Catalogna – 26 maggio (Barcellona)

7) GP Italia– 2 giugno (Mugello)

8) GP Kazakistan – 16 giugno (Sokol)

9) GP Assen – 30 giugno (Assen)

10) GP Germania – 7 luglio (Sachsenring)

11) GP Gran Bretagna – 4 agosto (Silverstone)

12) GP Austria – 18 agosto (Spielberg)

13) GP Aragon – 1 settembre (Alcañiz)

14) GP San Marino – 8 settembre (Misano)

15) GP India – 22 settembre (Greater Noida)

16) GP Indonesia – 29 settembre (Mandalika)

17) GP Giappone – 6 ottobre (Motegi)

18) GP Australia – 20 ottobre (Phillip Island)

19) GP Thailandia – 27 ottobre (Buriram)

20) GP Malesia – 3 novembre (Sepang)

21) GP Valencia– 17 novembre (Valencia)