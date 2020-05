Come vedere Skam Italia 4 in streaming

Skam Italia torna con la sua quarta stagione: la serie TV che racconta l’adolescenza di un gruppo di ragazzi che frequenta un normalissimo liceo romano è diventata in poco tempo una delle più amate degli ultimi anni. I motivi sono diversi: le tematiche affrontate riguardano realmente i problemi che vivono gli adolescenti, senza mai essere banale. E lo testimonia anche la trama della quarta stagione di SKAM Italia, incentrata sulla figura di Sana, una ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante che deve affrontare i pregiudizi e le difficoltà di una società che ancora non è pronta ad accettarla pienamente.

SKAM Italia 4 riparte da dove ci aveva lasciato la terza stagione: le dieci puntate racconteranno gli ultimi 100 giorni di scuola prima della maturità. Oltre alla storia di Sana, la serie TV come al solito sarà corale e racconterà le avventure di tutti i personaggi principali: Eva, Giovanni, Martino, Eleonora, Silvia, Elia, “Luchino”, Edoardo, Filippo e Niccolò. SKAM Italia 4 è stata co-prodotta da TIM Vision con Netflix ed è disponibile su entrambe le piattaforme.

Skam Italia 4: anticipazioni

Come già anticipato, SKAM Italia 4 sarà incentrato sulle vicende di Sana, ragazza italiana di seconda generazione e musulmana praticante. Le puntate racconteranno uno spaccata di un’Italia che esiste, ma che non viene mai mostrata in TV. Le difficoltà che una ragazza deve affrontare per vivere a pieno la propria vita e trovare un equilibrio tra fede e amicizie. Sana, però, non sarà l’unica a mostrare le proprie debolezze: tutti i protagonisti dovranno affrontare delle sfide per raggiungere la maturità.

Quante sono le puntate di SKAM Italia 4

In totale sono dieci le puntate della quarta stagione di SKAM Italia. Come al solito le puntate avranno una durata variabile tra i 20 e i 30 minuti.

A che ora e quando esce SKAM Italia 4

SKAM Italia 4 è disponibile da venerdì 15 maggio alle ore 9:00, orario in cui Netflix rilascia le nuove puntate di una serie TV. Allo stesso orario e allo stesso giorno, la quarta stagione di SKAM Italia sarà disponibile anche su TIM Vision

Come guardare SKAM Italia 4 in TV

SKAM Italia 4 gode di una particolarità unica, è disponibile su due piattaforme: Netflix e TIM Vision. Gli utenti, quindi, possono vederla su tutti e due i servizi, se hanno entrambi gli abbonamenti.

Per vedere in TV SKAM Italia 4 è necessario disporre di uno smart TV dove installare l’app di Netflix o di TIM Vision. In alternativa è possibile collegare al TV un computer dove lanciare le nuove puntate.

Come vedere SKAM Italia 4 in streaming

Per gli appassionati c’è anche la possibilità di vedere SKAM Italia 4 in streaming su smartphone, tablet e computer. Bisogna avere l’app di Netflix o di TIM Vision sul dispositivo e accedere con le credenziali del proprio abbonamento.Una volta effettuato l’accesso, basterà premere sul banner di SKAM Italia 4 e far partire la puntata che si vuole guardare.