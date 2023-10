Come vedere in streaming gratis e in TV Borussia Dortmund - Milan

Fonte foto: fifg/123RF.com

Comincia ottobre e il peso specifico delle partite comincia ad aumentare, soprattutto in Champions League. Questa settimana torna il grande calcio europeo e vede protagoniste anche le squadre italiane. Uno dei big match è sicuramente Borussia Dortmund – Milan, partita della seconda giornata del girone F della Champions League 2023 – 2024. Il Borussia arriva da una sconfitta per 2-0 contro il PSG, mentre il Milan da un pareggio casalingo per 0-0 contro il Newcastle. In campionato i rossoneri arrivano da un momento positivo e sono alla ricerca dei tre punti anche in Champions, in modo da affrontare nel migliore dei modi la doppia sfida contro il PSG.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le squadre italiane, anche Borussia Dortmund – Milan è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma ed è accessibile da smart TV, smartphone, tablet e computer. Per chi ancora non è abbonato a Prime Video, c’è una promo esclusiva che permette una prova gratuita di ben 30 giorni per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma. Oltre a vedere gratis Borussia Dortmund – Milan, hai accesso a tutti i contenuti disponibili su Prime Video, tra cui film e serie TV in esclusiva. E potrai guardare anche PSG – Milan, prossimo appuntamento in Champions della squadra allenata da Pioli.

Borussia Dortmund – Milan: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Borussia Dortmund – Milan è fissato alle ore 21:00. Si gioca al Westfalenstadion, uno dei stadi più belli e iconici d’Europa.

Come vedere in TV Borussia Dortmund – Milan

L’app di Amazon Prime Video è disponibile praticamente su qualsiasi smart TV e per vedere Borussia Dortmund – Milan in streaming basta lanciare l’applicazione, avere una buona connessione a Internet ed essere abbonati alla piattaforma. Se ancora non avete un abbonamento, potete iscrivervi adesso cliccando su questo link e provare gratuitamente la piattaforma per ben 30 giorni. Per chi non ha un TV smart, potete collegare al televisore un dispositivo come il Fire TV Stick (oggi lo trovi anche in offerta a un prezzo incredibile) che permette di installare tantissime applicazioni, tra cui Amazon Prime Video.

Il collegamento comincia alle ore 19:30 con un lungo pre-partita che vi accompagnerà al calcio d’inizio.

Come guardare in streaming gratis Borussia Dortmund – Milan

Per tutti gli appassionati e per i tifosi del Milan, c’è anche la possibilità di vedere Borussia Dortmund – Milan in streaming gratis sullo smartphone, tablet e computer. L’importante è avere l’app di Prime Video installata e un abbonamento attivo sulla piattaforma. Come abbiamo già detto, per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di ben 30 giorni che dà accesso a tutti i contenuti presenti su Prime Video, compresi film, serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli. Per abbonarti subito, basta cliccare su questo link.

Per guardare la partita di Champions League del Milan in streaming gratis, basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della partita.

