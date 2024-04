Come vedere la trentatreesima giornata di Serie A in TV e streaming

Scopri dove vedere in TV e in streaming le partite del trentatreesimo turno di Serie A

Per assegnare lo Scudetto all’Inter manca oramai solo l’aritmetica che può arrivare in questo trentatreesimo turno di Serie A. E può arrivare nella partita più sentita: il derby con i cugini del Milan. Il big match di questo trentatreesimo turno di Serie A è proprio Milan – Inter, in calendario per lunedì sera alle ore 20:45. Il Milan arriva da un periodo piuttosto difficile, con l’eliminazione dall’Europa League da parte della Roma, un obiettivo su cui la società aveva puntato molto. Perdere anche il derby e consegnare il campionato matematicamente agli “odiati” cugini sarebbe un’onta difficile da eliminare nel breve periodo. Se la lotta per il primo posto è oramai chiusa, non si può dire lo stesso per le posizioni per la qualificazione in Europa e soprattutto per la salvezza. Grazie all’ottima annata nelle Coppe europee, l’Italia ha conquistato il quinto slot per la Champions e quindi al momento è qualificata anche la Roma. Per la salvezza, invece, la questione è più complicata: sono racchiuse in due punti ben cinque squadre (Udinese, Verona, Empoli, Frosinone e Sassuolo), due delle quali andranno in Serie B. In questo trentatreesimo turno ci saranno ben due scontri diretti: Verona – Udinese e Sassuolo – Lecce.

Per vedere tutti i match di questo trentatreesimo turno la piattaforma di riferimento è DAZN. Su Sky e NowTV, invece, verranno trasmesse le classiche tre partite: Verona – Udinese, Sassuolo – Lecce e Cagliari – Juventus.

Partite ed orari trentatreesimo turno Serie A

Un turno che può dire molto sulla classifica finale. La trentatreesima giornata è spalmata su quattro giorni, con Lazio e Juventus (che si affrontano martedì nel ritorno di Coppa Italia) che giocano venerdì. Ad aprire le danze è Genoa – Lazio alla ore 18:30 di venerdì. Alle 20:45, invece, il Cagliari ospita la Juventus, in una partita che può valere molto per la salvezza dei sardi e per la qualificazione in Champions dei bianconeri. Sabato alle 18:00 appuntamento con Empoli – Napoli, mentre alle 20:45 sconto salvezza tra Verona e Udinese. Il lunch game della domenica è l’altro scontro salvezza di questa giornata: Sassuolo – Lecce. Alle 15:00 il Torino ospita il Frosinone, mentre alle 18:00 Salernitana – Fiorentina. La domenica si chiude con Monza – Atalanta. Lunedì alle 18:30 sfida Champions tra Roma e Bologna, mentre alle 20:45 il big match tra Milan e Inter.

Venerdì 19 aprile ore 18:30: Genoa-Lazio (Dazn)

Venerdì 19 aprile ore 20:45: Cagliari-Juventus (Dazn e Sky)

Sabato 20 aprile ore 18:00: Empoli-Napoli (Dazn)

Sabato 20 aprile ore 20:45: Verona-Udinese (Dazn e Sky)

Domenica 21 aprile ore 12:30: Sassuolo-Lecce (Dazn e Sky)

Domenica 21 aprile ore 15:00: Torino-Frosinone (Dazn)

Domenica 21 aprile ore 18:00 Salernitana-Fiorentina (Dazn)

Domenica 21 aprile ore 20:45: Monza-Atalanta (Dazn)

Lunedì 22 aprile ore 18:30: Roma-Bologna (Dazn)

Lunedì 22 aprile ore 20:45: Milan-Inter (Dazn)

Come vedere la Serie A su DAZN

Hai accesso a tutti i contenuti di DAZN, compresa la Liga spagnola, la finale di FA Cup, l'Eurolega e il campionato italiano di basket.

Quali partite della trentatreesima giornata vedere su Sky e NowTV

Sono tre i match che verranno trasmessi da Sky e NowTV sui loro canali sportivi. Per questa giornata la scelta è caduta su:

Cagliari – Juventus

Verona – Udinese

Sassuolo – Lecce

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando il servizio di SkyGo. Gli abbonati a NowTV hanno accesso alle partite da qualsiasi dispositivo, l'importante è avere l'abbonamento al PassSport. Non solo Serie A, ma anche la Premier League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP e ad agosto anche le Olimpiadi.

