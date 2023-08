Come vedere la seconda giornata di Serie A 2023-2024 in TV e streaming

Fonte foto: andranik2018/123RF.com

Una prima giornata che ci ha regalato qualche sorpresa (la vittoria rocambolesca del Lecce contro la Lazio maturata nei minuti finali) e tante conferme: la Serie A 2023 – 2024 sarà molto divertente. Le big non hanno steccato: Inter, Milan, Napoli e Juventus hanno vinto piuttosto agevolmente mostrando a tratta anche un grande calcio. I bianconeri, soprattutto, nonostante un mercato praticamente inesistente, sono sembrati un’altra squadra rispetto allo scorso anno: riaggressione alta, azioni manovrate e uomini che riempiono l’aria. Il match contro il Bologna in programma domenica alle ore 18:30 sarà un banco di prova per i bianconeri: un’altra partita convincente sarebbe un altro indizio del cambio di atteggiamento tattico.

Anche in questa seconda giornata la programmazione sarà spezzettata e raggruppata in due fasce orarie: 18:30 e 20:45. Nelle due partite del sabato sera saranno impegnate Milan e Roma, con i giallorossi ancora alla ricerca degli ultimi tasselli per chiudere il mercato e con la voglia di riscattarsi dopo il pareggio strappato negli ultimi contro la Salernitana. I campioni d’Italia del Napoli fanno il loro debutto in casa e giocano domenica sera contro il Sassuolo, uscito sconfitto nella prima giornata e ancora in cerca della quadra. A chiudere la seconda giornata di Serie A 2023 -2024 sarà l’Inter che se la vedrà fuori casa contro la neopromossa Cagliari guidata da Claudio Ranieri. Una partita molto ostica e interessante.

Per vedere in TV o in streaming la Serie A sui vari dispositivi mobile le opzioni sono due: DAZN e Sky. Come bene sappiamo DAZN trasmette tutte le partite del campionato, mentre Sky ha acquisito i diritti TV per tre match ogni giornata. Oltre a DAZN e Sky c’è anche NowTV, il servizio on demand della piattaforma satellitare. Ecco come guardare in TV e in streaming la seconda giornata di Serie A 2023 – 2024.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Dove vedere in TV la seconda giornata di Serie A 2023 – 2024

Gli orari e la programmazione delle partite segue quello della scorsa giornata. Come accade negli ultimi anni nelle partite disputate ad agosto, non si gioca mai prima delle 18:30 per il caldo afoso del pomeriggio. Si comincia con i primi due match del sabato alle 18:30 e si chiude lunedì sera alle 20:45 con una delle partite più interessanti di questa giornata: Cagliari-Inter. Come sempre DAZN trasmette tutti i match della seconda giornata di Serie A 2023 – 2024 mentre su Sky vanno in onda Frosinone – Atalanta (sabato alle ore 18:30), Milan – Torino (sabato alle ore 20:45) e Lazio – Genoa (domenica ore 20:45).

Frosinone-Atalanta, sabato 26 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN e Sky

sabato 26 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN e Sky Monza-Empoli , sabato 26 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN

, sabato 26 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN Milan-Torino , sabato 26 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN e Sky

, sabato 26 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN e Sky Hellas Verona-Roma , sabato 26 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN

, sabato 26 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN Fiorentina-Lecce , domenica 27 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN

, domenica 27 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN Juventus-Bologna , domenica 27 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN

, domenica 27 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN Lazio-Genoa , domenica 27 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN e Sky

, domenica 27 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN e Sky Napoli-Sassuolo , domenica 27 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN

, domenica 27 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN Salernitana-Udinese , lunedì 28 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN

, lunedì 28 agosto ore 18:30 – diretta su DAZN Cagliari-Inter, lunedì 28 agosto ore 20:45 – diretta su DAZN

Come vedere la Serie A 2023 -2024 in streaming e in TV su DAZN

DAZN Standard e DAZN Plus sono i due piani (qui trovi prezzi, modalità di utilizzo e le risposte e a tutte le domande sull’abbonamento DAZN 2023 – 2024) che ti permettono di vedere in TV o in streaming la seconda giornata di Serie A 2023 -2024. DAZN è oramai disponibile su qualsiasi dispositivo. Per vedere la Serie A in TV basta installare l’app sul proprio televisore (se non hai uno smart TV basta acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick o un qualsiasi dongle TV) e accedere con le credenziali.

Procedura molto simile per guardare in streaming la seconda giornata della Serie A 2023 – 2024. L’app di DAZN è disponibile su smartphone, tablet, PC e anche console e basta fare l’accesso con le proprie credenziali e selezionare la partita che ti interessa. C’è anche la possibilità di vederla on demand nel caso in cui non riesci a seguirla in diretta. Ricordiamo che è necessario avere una buona connessione a internet.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Come guardare la seconda giornata di Serie A 2023 – 204 in TV e streaming su Sky e NOW TV

Frosinone – Atalanta (sabato alle ore 18:30), Milan – Torino (sabato alle ore 20:45) e Lazio – Genoa (domenica ore 20:45) sono le tre partite che trasmetterà Sky sui propri canali del satellitare e su NowTV, la piattaforma on demand raggiungibile tramite app da smart TV e dai dispositivi mobile. Logicamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio (Sky) o al pacchetto Sport (NowTV).

Se sei abbonato a Sky, per vedere la Serie A in streaming bisogna utilizzare la piattaforma di SkyGo e accedere con le proprie credenziali Sky. Una volta effettuato l’accesso, basta cliccare sul banner della partita presente nella home dell’applicazione.