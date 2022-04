Come vedere in streaming gratis Atletico Madrid – Manchester City di Champions League

Nemmeno il tempo di digerire il risultato dell’andata che è già tempo di tornare in campo per ritorno dei quarti di finale di Champions League 2021-2022. Questa sera scendono in campo alle ore 21:00 Atletico Madrid e Manchester City, in un match che si preannuncia molto caldo, sia in campo sia sugli spalti. La squadra allenata da Guardiola riparte dall’1-0 dell’andata, un risultato che sta molto stretto agli inglesi che hanno dominato per 90 minuti, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni create. I colchoneros, invece, devono cambiare completamente approccio: davanti al pubblico di casa devono cercare di creare di più e soprattutto di tirare in porta, cosa che non è riuscita nel match di andata. Ma sappiamo molto bene come Simeone sia in grado di preparare alla perfezione queste partite e sicuramente cercherà di mettere in difficoltà gli uomini di Guardiola sotto il profilo dell’aggressività.

Atletico Madrid – Manchester City è un'esclusiva Amazon Prime Video e può essere vista gratuitamente da tutti gli abbonati alla piattaforma. Come ben sappiamo da quest'anno ben 17 partite della Champions League sono un'esclusiva di Prime Video: chi ancora non è abbonato può sfruttare la promozione che permette di vedere tutti i contenuti della piattaforma (non solo Champions, ma anche film, serie TV e documentari) gratuitamente per 30 giorni (e si può recedere in qualsiasi momento senza problemi).

Atletico Madrid – Manchester City: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Atletico Madrid – Manchester City è fissato alle ore 21:00 di questa sera. Si gioca allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Dove vedere in TV Atletico Madrid – Manchester City

Essendo un'esclusiva Amazon Prime Video, il ritorno del quarto di finale di Champions League tra la squadra di Simeone e quella di Guardiola lo si può guardare solo tramite l'app della piattaforma.

Come guardare in streaming gratis Atletico Madrid – Manchester City di Champions League

Per vedere gratis in streaming Atletico Madrid – Manchester City di Champions League bisogna avere a disposizione tre cose: un abbonamento ad Amazon Prime Video, un dispositivo che supporta l'app della piattaforma e una connessione a internet.

A questo punto, per guardare la partita in streaming gratis bisogna accedere a Prime Video, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla partita presente nella home page. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Atletico Madrid – Manchester City. Lo studio prepartita inizierà circa un'ora prima del fischio d'inizio del match.

