Come vedere in streaming gratis Chelsea – Real Madrid di Champions League

Passata la sosta di marzo delle Nazionali, che per l’Italia è stata molto amara, è tempo di tornare al grande calcio europeo, che in questo periodo fa rima con quarti di finale di Champions League. E questa sera si affrontano due delle formazioni più forti d’Europa: Chelsea e Real Madrid. Il sorteggio è stato ancora una volta beffardo per la squadra allenata da Carlo Ancelotti: dopo aver eliminato agli ottavi il PSG, questa volta deve affrontare i campioni in carica del Chelsea.

La sfida si preannuncia molto equilibrata: il Chelsea viene da un periodo complicato, sia sul campo sia in ambito societario. Come ben sappiamo la società non può più fare mercato e ha limiti di budget anche per le spese quotidiane a causa delle note vicende che riguardano Roman Abramovich. Sul campo, invece, viene da una sonora sconfitta contro il Brentford, che ha fatto dire addio alle ambizioni di conquistare la Premier League. Il Real Madrid, invece, vola sulle ali dell’entusiasmo. In campionato ha un vantaggio rassicurante sul Siviglia, mentre in Champions League ha appena eliminato il PSG con una gara di ritorno da incorniciare. Chelsea- Real Madrid è anche la sfida tra due degli attaccanti più forti al mondo: Benzema vs Lukaku. Vedremo chi dei due la spunterà.

Chelsea – Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League, è un’esclusiva Amazon Prime Video, che trasmetterà il match sulla piattaforma online. Come oramai da inizio stagione, la miglior partita del mercoledì di Champions viene trasmessa da Amazon e può essere vista in streaming gratis da tutti gli abbonati sui dispositivi supportati da Prime Video. Chi non è ancora abbonato, può sfruttare la promozione attiva in questi giorni e che permette di utilizzare Amazon Prime Video gratis per 30 giorni (si può rescindere in qualsiasi momento). Ecco come vedere gratis Chelsea – Real Madrid di Champions League 2021-2022.

Chelsea – Real Madrid: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Chelsea – Real Madrid è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 6 aprile. La partita si gioca allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Come guardare in TV Chelsea – Real Madrid

Chelsea – Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League, è un’esclusiva Amazon Prime Video e può essere vista gratuitamente sul proprio televisore. Per farlo bisogna avere uno smart TV con l’app di Prime Video installata, oppure utilizzare dei dispositivi come i Fire TV Stick che trasformano il televisore in smart.

Come vedere in diretta streaming gratis Chelsea – Real Madrid

Per guardare in streaming gratis Chelsea – Real Madrid bisogna essere abbonati ad Amazon Prime Video che trasmette in esclusiva la partita. Per chi ancora non è abbonato, c’è la possibilità di utilizzare gratuitamente la piattaforma per 30 giorni e di rescindere in qualsiasi momento senza nessun costo aggiuntivo. Abbonandosi oggi si potrà vedere gratis anche la partita di Champions League di mercoledì prossimo (13 aprile). Oltre alla Champions League, su Prime Video sono disponibili tantissimi altri contenuti: film e serie TV in esclusiva, documentari, programmi per i più piccoli.

Se siete abbonati, vedere Chelsea – Real Madrid in streaming gratis è facilissimo. Dovete accedere alla piattaforma con le vostre credenziali e premere sul banner presente nell’home page dedicato alla partita. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming del match. Lo potete seguire da qualsiasi dispositivo: computer, smartphone, tablet. C’è anche il collegamento pre-partita che comincerà circa un’ora prima del fischio d’inizio.

