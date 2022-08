Come vedere in streaming gratis e in TV il sorteggio dei gironi di Champions League

Dopo i campionati nazionali è tempo anche di Champions League. Da oggi parte ufficialmente la nuova stagione del massimo torneo calcistico europeo per club (in realtà è già cominciata con i turni preliminari che si sono conclusi ieri) che vede impegnate ben quattro squadre italiane: il Milan campione d’Italia, l’Inter, il Napoli e la Juventus. Per la prima giornata dei gironi bisognerà ancora aspettare un po’ (è in programma tra il 3 e il 4 settembre), ma già oggi andremo a scoprire gli accoppiamenti dei gironi. Come sempre sarà un evento molto seguito dagli appassionati e che si potrà vedere anche in diretta streaming gratis sui vari dispositivi, l’importante è conoscere le piattaforme giuste.

Come sempre i sorteggi vedranno le trentadue squadre suddivise in quattro fasce che andranno a comporre gli otto gironi. Nella prima fascia troviamo tutte le squadre vincitrici dei campionati nazionali più rappresentativi e la vincente dell’Europa League. Per l’Italia, quindi ci sarà il Milan, mentre in seconda fascia troveremo la Juventus. Terza fascia per Inter e Napoli. Le italiane sperano in accoppiamenti fortunati, in modo da approdare alla fase a scontro diretto (passano le prime due di ogni girone, mentre la terza viene "retrocessa" in Europa League).

Le opportunità per guardare i sorteggi di Champions League 2022 -2023 in TV e in streaming gratis sono molteplici: in primis Amazon Prime Video, Sky e Mediaset (Canale 20 del digitale terrestre), le tre reti che anche per questa edizione trasmetteranno sui loro canali tutte le partite del torneo. Ecco come fare.

Fasce gironi Champions League 2022 – 2023

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), Milan (ITA)

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), Juventus (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing)

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), Inter (ITA), Napoli (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por)

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria (Rep. Ceca), Maccabi (Isr), Rangers Glasgow (Sco), Copenaghen (Dan), Dinamo Zagabria (Cro)

Come vedere in TV i sorteggi di Champions League 2022-2023

Le soluzioni per guardare i sorteggi di Champions League 2022-2023 in TV non mancano di certo. Una delle più immediate è sicuramente Amazon Prime Video. Tutti gli iscritti al servizio potranno accedere sulla piattaforma e sintonizzarsi dalle 18:00 sui sorteggi di Champions League. Se ancora non siete iscritti, lo potete fare gratuitamente in questo momento: per i primi 30 giorni non pagherete nulla e il recesso è sempre possibile. Abbonandosi adesso, inoltre, sarà possibile anche vedere le prime due giornate della Champions League. Ricordiamo che l’app di Amazon Prime Video è disponibile su qualsiasi smart TV, in alternativa è possibile utilizzare dei dispositivi come la Fire TV Stick (che troviamo anche in offerta su Amazon con sconti che superano il 40%, come vi abbiamo raccontato sul nostro Canale Telegram).

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Una valida alternativa è SkySport. La TV satellitare che anche quest’anno trasmetterà oltre 100 partite (compresa la finale) e sui propri canali seguirà l’evento con un programma ad hoc. Tutti gli abbonati al pacchetto Calcio potranno collegarsi verso le ore 18:00 e seguire l’evento in diretta. Per chi non è abbonato a Sky potrà vedere i sorteggi di Champions in TV sul Canale 20 del digitale terrestre.

Come guardare i sorteggi di Champions League 2022-2023 in streaming gratis

Per chi non è in casa e non potrà seguire il sorteggio dei gironi di Champions League 2022-2023 in TV non deve preoccuparsi, è possibile farlo anche in mobilità grazie allo streaming. La soluzione più semplice è l’app di Amazon Prime Video. Per farlo basta accedere con le proprie credenziali e premere sul banner che troviamo nella homepage. Per tutti i nuovi abbonati c’è un periodo gratuito di 30 giorni e sarà possibile recedere in ogni momento.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Una valida alternativa è la piattaforma SkyGo riservata ai clienti della TV satellitare. Anche in questo caso bisogna accedere utilizzando le credenziali e basta premere sul banner dedicato all’evento per vederlo in streaming.

Infine, come ultima possibilità per seguire in streaming gratis i sorteggi di Champions League 2022-2023 c’è la piattaforma Mediaset Infinity: in questo caso basta sintonizzarsi sul Canale 20. Lo streaming è gratuito, ma è necessario registrarsi.