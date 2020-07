Come vedere in diretta streaming il GP d'Austria 2020 di Formula 1

È il circuito di Spielberg in Austria a inaugurare la stagione della Formula 1 2020. Un stagione stravolta dallo scoppio della pandemia globale che ha costretto Liberty Media a cancellare tutta la prima parte di stagione. Per il momento sono state confermate solamente otto gare, tra cui Monza fissata per il 6 settembre. L’Austria sarà protagonista con due gare: sia questo fine settimana, sia il prossimo.

L’appuntamento con il primo gran premio dell’anno è nel weekend tra il 3 e il 5 luglio. A distanza di cinque mesi dalle ultime prove ufficiali, non sono cambiate le carte in tavola. Le prove libere hanno dimostrato lo stradominio delle Mercedes, in grado di dare oltre sei decimi a tutti gli avversari. La Ferrari, come ci si aspettava, si è trovata in grande difficoltà: Vettel è staccato di oltre sei decimi in quarta posizione, mentre Leclerc è nelle retrovie a oltre un secondo. Il giovane pilota monegasco non è riuscito a trovare il feeling giusto con la nuova monoposto, girando anche più lento rispetto allo scorso anno. Un segnale sicuramente non rassicurante per la Ferrari, che ha già annunciato la versione B della vettura in arrivo per il GP d’Ungheria.

Il Gp d’Austria 2020 di Formula 1, come tutti gli altri, è un’esclusiva di Sky, che trasmette sui propri canali tutto il weekend di gare. Per vedere il GP d’Austria 2020 di Formula 1 in TV bisogna sintonizzarsi su Sky Sport Uno o Sky Sport F1. Per guardare il primo gran premio dell’anno in streaming gratis, invece, bisogna accedere a SkyGo o al sito di TV8. Ecco come fare.

GP Austria 2020 di Formula 1: orario qualifiche e gara

Due giorni di fuoco: sabato 4 luglio e domenica 5 luglio ci sono le qualifiche e la gara del primo gran premio di Formula 1 della stagione 2020. Gli orari sono quelli che abbiamo conosciuto lo scorso anno, con qualifiche e gare spostate di un’ora, non più alle 14:00, ma alle 15:00.

Qualifiche GP d’Austria 2020 di Formula 1: sabato 4 luglio alle ore 15:00.

Gara GP d’Austria 2020 di Formula 1: domenica 5 luglio alle ore 15:10.

Dove vedere il GP d’Austria 2020 di Formula 1 in TV

Sky ha acquistato i diritti televisivi della Formula 1 anche per il 2020 e trasmetterà tutte le gare in esclusiva. Confermato anche l’accordo con il canale TV8 del digitale terrestre che potrà trasmettere qualifiche e gare in differita. Per guardare il GP d’Austria 2020 di Formula 1 in TV bisogna sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 e SkySport F1. Sul canale dedicato alle auto ci saranno anche contenuti esclusivi direttamente dal paddock.

Qualifiche GP d’Austria 2020: diretta TV su SkySport Uno e SkySport F1 dalle ore 15:00; differita su TV8 alle 18:00.

Gara GP d’Austria 2020: diretta TV su SkySport Uno e SkySport F1 alle 15:10; differita su TV 8 alle 18:00.

Dove guardare il GP d’Austria 2020 di Formula 1 in streaming su SkyGo

Per chi è in spiaggia c’è la possibilità di seguire il GP d’Austria 2020 di Formula 1 in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per utilizzarla è necessario essere abbonati a Sky, avere un account registrato e usare uno dei dispositivi compatibili (computer, smartphone e tablet).

Per vedere il gran premio di Formula 1 in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e poi premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali e scrollando verso il basso si troverà SkySport Uno o SkySport F1. Selezionando uno dei due canali e premendo sul tasto Play, partirà lo streaming del Gp d’Austria 2020.

Come seguire il GP d’Austria 2020 di Formula 1 in streaming gratis su TV8

Se non avete un abbonamento a Sky, non dovete preoccuparvi, c’è la possibilità di vedere il Gp d’Austria 2020 di Formula 1 anche in diretta streaming gratis sul sito di TV8. L’unico problema è che le qualifiche e la gara non saranno in diretta, ma in differita alle ore 18:00, sia sabato sia domenica.

Per guardare il gran premio d’Austria 2020 di Formula 1 in diretta streaming gratis, bisogna aprire il sito di TV8 e aspettare che parta in automatico la riproduzione del canale nella homepage.