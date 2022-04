Come vedere in streaming gratis Liverpool - Villarreal di Champions League

Siamo oramai alla battute finali della Champions League 2021-2022. Questa sera alle ore 21:00 si affrontano Liverpool – Villarreal nella seconda delle semifinali d’andata (la prima si è disputata ieri sera e ha visto il Manchester City battere il Real Madrid per 4 a 3 in una match spettacolare e dalle mille emozioni) di questa edizione della massima competizione europea. Un derby Spagna – Inghilterra che per l’ennesimo anno consecutivo non vede nessuna italiana nelle fasi conclusive della Champions. La Juventus e l’Inter sono uscite entrambi agli ottavi di finale, proprio contro Liverpool e Villarreal.

Sulla carta questa semifinale sembra essere a senso unico. Il Liverpool di Jurgen Klopp viene oramai da diversi anni di stagioni sempre al top, con una Champions e una Premier League vinte. Il Villarreal, però, è una squadra ostica: ha eliminato la Juventus agli ottavi e il Bayern Monaco ai quarti di finale ed entrambe le volte era super sfavorita. Non dimentichiamo, poi, che la squadra allenata da Unai Emery ha vinto la scorsa stagione l’Europa League e negli scontri diretti si esalta. L’avvicinamento al match è stato molto differente: il Liverpool ha vinto il derby in campionato contro l’Everton, in una partita complicata e molto dispendiosa. Il Villarreal, invece, si è riposato, non avendo giocato in campionato (si è disputata la finale della Coppa del Re).

Liverpool – Villarreal è un'esclusiva Amazon Prime Video e il match andrà in onda solamente sulla piattaforma streaming. Per vedere la partita bisogna essere abbonati ad Amazon Prime Video.

Liverpool – Villareal: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio della semifinale di Champions League è fissato alle ore 21:00. Si gioca ad Anfield.

Come vedere in TV Liverpool – Villarreal

Chi ha uno smart TV ed è abbonato ad Amazon Prime Video non ha nessun problema per guardare in TV la semifinale di andata di Champions League: basta scaricare l’app della piattaforma streaming sul proprio televisore. Una volta fatto l’accesso bisogna selezionare la partita e nel giro di pochi secondi partirà la diretta della partita. Chi, invece, non ha un televisore intelligente, può acquistare uno strumento come la Fire TV Stick che lo trasforma in smart e permette di installare centinaia di applicazioni. Chi, invece, non è abbonato, lo può diventare oggi e sfruttare la promozione che permette di usare Amazon Prime Video gratis per i primi 30 giorni. Ricordiamo che su Amazon Prime Video non c’è solo la Champions League, ma tantissimi contenuti differenti, a partire da film e serie TV in esclusiva, fino ad arrivare a documentari e programmi per i più piccoli.

Come guardare in streaming gratis Liverpool – Villarreal

Chi non può essere in casa a vedere Liverpool – Villarreal sul proprio televisore, la può vedere in streaming sullo smartphone o su qualunque altro dispositivo utilizzando l'app di Amazon Prime Video. Per seguire la semifinale di Champions League 2021-2022 in streaming basta avviare l'applicazione, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato al match presente nell'home page della piattaforma. Nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming di Liverpool – Villareal.

