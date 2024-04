Un piccolo favore 2, cosa sappiamo del sequel del film

Fonte foto: Prime Video

Sono stati annunciati in questi giorni i nomi che faranno parte del cast del nuovo film Un piccolo favore 2. L’attesissimo sequel, sempre diretto da Paul Feig, è stato annunciato per la prima volta da Prime Video nel maggio 2022, ma la lavorazione sta entrando ora nel vivo: l’inizio delle riprese è previsto per questa primavera. Si tratta di una co-produzione con Lionsgate che segue l’uscita di Un piccolo favore, film che nel 2018 ha riscosso un certo successo di critica e pubblico incassando più di 97 milioni di dollari al box office mondiale.

Il cast di Un piccolo favore 2

Nel cast di Un piccolo favore 2 ci saranno diversi attori e attrici già visti nel primo film. Prima di tutto, tornano le protagoniste Anna Kendrick (nella foto) e Blake Lively.

Kendrick, che è anche produttrice del sequel, durante la sua carriera da attrice ha collezionato nomination a Oscar, Golden Globe, Tony, SAG, BAFTA, Emmy e Independent Spirit Awards. Il film Woman of the Hour, in uscita in autunno su Netflix, sarà il suo debutto alla regia.

Lively invece è nota soprattutto per essere stata la protagonista della serie Gossip Girl, oltre che per avere recitato in Adaline – L’eterna giovinezza e Paradise Beach – Dentro l’incubo. Il video musicale di Taylor Swift, I Bet You Think About Me, è stato il suo debutto alla regia.

Nel cast del sequel di Un piccolo favore tornano anche Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho e Kelly McCormack.

Un piccolo favore 2: trama e anticipazioni

La trama di Un piccolo favore 2 ruoterà attorno all’avventura di Stephanie Smothers (interpretata da Kendrick) ed Emily Nelson (interpretata da Lively) in Italia, a Capri, dove avrà luogo l’eccentrico matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari italiano, alla presenza di numerosi ospiti affascinanti. A rendere il matrimonio indimenticabile contribuiranno tradimenti, colpi di scena e omicidi.

Il film Un piccolo favore era basato sull’omonimo romanzo del 2017 di Darcy Bell (A Simple Favor è il titolo originale). La sceneggiatura del sequel invece, sempre basata sui personaggi di Bell, è firmata da Jessica Sharzer (che è anche executive producer) con il contributo di Laeta Kalogridis e Paul Feig. Sharzer aveva già collaborato alla scrittura del primo film.

Il riassunto di Un piccolo favore

Nel primo film Un piccolo favore Stephanie è una madre vedova che gestisce un vlog di ricette, mentre Emily è la dirigente di un’azienda di moda. Le due diventano amiche perché i loro figli, Miles e Nicky, vanno nella stessa scuola elementare.

Un giorno Emily chiede a Stephanie di fare da babysitter al figlio per alcuni giorni, perché deve occuparsi di un problema di lavoro. Quando smette di avere notizie da Emily e non riesce più a rintracciarla, Stephanie si preoccupa e inizia a raccontare sul vlog i tentativi di trovare l’amica apparentemente sparita nel nulla. Proprio grazie all’aiuto di alcuni fan del profilo si arriva a trovare il corpo di Emily, che è annegata in un lago con una ingente quantità di eroina nel corpo. La perdita di Emily avvicina Stephanie a Sean, il marito di Emily, il quale aveva recentemente stipulato un’assicurazione sulla vita della moglie.

Emily però è in realtà ancora viva e tormenta Stephanie con alcuni messaggi minacciosi. Stephanie continua quindi a indagare e scopre che Emily si chiama in realtà Hope McLanden e ha una gemella identica di nome Faith. Quando riesce a incontrarla, Emily le conferma di chiamarsi Hope e le racconta che da bambina, insieme alla gemella, ha appiccato un incendio per uccidere il padre violento. Emily ha poi perso le tracce di Faith, che sedici anni dopo si è ripresentata minacciando di rivelare la verità sul loro passato se non le avesse dato dei soldi per finanziare la sua dipendenza dall’eroina.

Emily dice a Stephanie che la sorella si è uccisa gettandosi nel lago, mentre in verità è stata lei ad annegarla per proteggere il suo segreto. Inizialmente Stephanie le crede, ma poi cambia idea. Alleandosi con Sean, i due riescono a fare in modo che Emily confessi i suoi crimini in diretta streaming. La donna viene in seguito arrestata e condannata a scontare vent’anni di carcere.

Quando esce Un piccolo favore 2

L’inizio delle riprese di Un piccolo favore 2 è previsto nella primavera 2024, come accennato, e in seguito il film sarà disponibile su Prime Video. La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.