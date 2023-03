Come vedere in streaming gratis LOL 3

Dopo il successo delle prime due stagione, dal 9 marzo 2023 torna in esclusiva su Amazon Prime Video Lol 3 – Chi ride è fuori, uno dei programmi di maggior successo della piattaforma di streaming. A un anno esatto dall’uscita della seconda stagione, Fedez e Frank Matano tornano alla conduzione dello spettacolo comico che ha raccolto in pochissimo tempo un successo clamoroso, grazie all’ottimo mix di grandi ospiti e gag esilaranti. E anche per questa terza stagione di LOL – Chi ride è fuori Amazon ha fatto le cose in grande, invitando grandissimi personaggi, come il duo Luca e Paolo, Herbert Ballerina, Fabio Balsamo dei The Jackal e Marina Massironi, indimenticabile protagonista di Tre Uomini e Una Gamba. Ma non finisce qui, perché ci sarà anche un ospite speciale: Maccio Capatonda. Il vincitore della seconda edizione avrà un ruolo ben preciso: disturbare i concorrenti e fare in modo che i concorrenti scoppino in una risata.

Come sappiamo molto bene, LOL 3 è un programma realizzato in esclusiva da Amazon e disponibile solamente sulla piattaforma Prime Video. Disponibile per tutti gli abbonati, può essere visto su tutti i dispositivi supportati. Se ancora non siete abbonati, potete approfittare della prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti alla piattaforma, senza vincoli e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Inoltre, iscrivendoti oggi potrai vedere anche anche tantissimi altri contenuti, compresa la miglior partita del mercoledì della Champions League.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Quando esce LOL 3

LOL 3 è diviso in sei puntate. Il rilascio avverrà in due settimane: dal 9 marzo saranno disponibili i primi quattro episodi, dal 16 marzo i restanti due. La durata di ogni puntata è di poco superiore ai 30 minuti.

Puntata 1 – 9 marzo

Puntata 2 – 9 marzo

Puntata 3 – 9 marzo

Puntata 4 – 9 marzo

Puntata 5 – 16 marzo

Puntata 6 – 16 marzo

Il cast di LOL 3

Dieci comici di altissimo livello sono pronti a darsi battaglia in una lotta all’ultima battuta. Anche per questa terza edizione di LOL – Chi Ride è fuori, Amazon ha fatto le cose in grande, invitando personaggi di altissimo livello. C’è il solito mix tra attori e comici navigati come Paolo Cevoli (Zelig), il duo Luca e Paolo e Marina Massironi, e giovani come Cristiano Caccamo e Marta Filippo. Non manca nemmeno una colonna storica della comicità in Italia come Nino Frassica. Ecco il cast completo.

Herbert Ballerina,

Fabio Balsamo,

Luca Bizzarri,

Cristiano Caccamo,

Paolo Cevoli,

Marta Filippi,

Nino Frassica,

Paolo Kessisoglu,

Brenda Lodigiani,

Marina Massironi.

Al comando l’affiatata coppia formata da Fedez, nel ruolo di arbitro, e Frank Matano, nel ruolo di spalla.

Anticipazioni LOL 3

Squadra che vince non si cambia, anche se in questo caso è più giusto dire "gioco che vince, non si cambia". Le regole di LOL 3 – Chi ride è fuori restano pressoché le stesse: dieci concorrenti, sei ore di tempo e chi ride è fuori. Alla prima sorriso o al primo accenno si viene ammoniti, alla seconda eliminati. Il vincitore riceve un assegno da 100.000€ da devolvere in beneficienza.

Della terza stagione di LOL è trapelato pochissimo: l’unica certezza è la presenza di Maccio Capatonda, vincitore della scorsa edizione, e che tornerà nel ruolo di disturbatore ufficiale con l’unico obiettivo di far ridere uno dei concorrenti. Non ci resta che vedere le sei puntate e scoprire cosa ci ha riservato quest’anno LOL 3.

Come vedere LOL 3 in streaming gratis

LOL 3 è un’esclusiva Amazon Prime Video e per vedere il programma bisogna essere abbonati alla piattaforma streaming. Per chi ancora non fosse iscritto a Prime Video, può utilizzare la promo esclusiva disponibile in questi giorni che permette una prova gratuita di 30 giorni del servizio: per abbonarsi basta cliccare qui. Per guardare LOL 3 in streaming basta accedere all’app (disponibile su smartphone, smart TV, tablet e computer), inserire le credenziali e poi cliccare sul banner dedicato al programma presente nella home page. Si aprirà la pagina dedicata a LOL 3 – Chi ride è fuori e da lì potrete scegliere quale episodio vedere.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (PER I NUOVI ISCRITTI)