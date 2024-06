Essere uomini oggi: arriva la serie comedy Maschi veri

Fonte foto: Lucia Iuorio/Netflix

Una serie tv che esplora il tema dalla parità di genere dalla prospettiva maschile. O meglio, dalla prospettiva di quattro uomini abituati a essere “maschi alfa” e che adesso devono mettersi in discussione per trovare il proprio posto in un mondo che cambia e in cui c’è sempre meno spazio per la mascolinità tossica. Anche di questo parla Maschi veri, la nuova serie comedy italiana in otto episodi in arrivo prossimamente su Netflix. Le riprese sono iniziate da pochi giorni.

Il cast: chi recita in Maschi veri

Produzione Groenlandia, società del gruppo Banijay, la serie tv Maschi veri è prodotta da Matteo Rovere ed è scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.

I protagonisti sono Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti. Genovese classe 1979, Lastrico ha fatto recentemente parte del cast di LOL: Chi ride è fuori e ha recitato nella serie Call My Agent: Italia, di cui quest’anno è uscita la seconda stagione disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Martari, nato a Verona nel 1983, ha recitato recentemente nei film (Im)perfetti criminali e Le ragazze non piangono e nelle serie tv Odio il Natale (che si può vedere su Netflix) e Libera. Montanari, attore romano classe 1984, è diventato famoso soprattutto per avere interpretato il Libanese in Romanzo criminale, mentre più recentemente ha recitato in I Medici, Il grande gioco e Runner.

Sermonti, infine, ha recitato, tra le altre cose, in Boris, Amore bugie & calcetto, Smetto quando voglio e più recentemente nel film Il migliore dei mondi e nelle serie tv Gigolò per caso e Sono Lillo (questi ultimi tre titoli sono tutti disponibili su Prime Video).

Oltre a questi quattro attori già citati, nel cast di Maschi veri ci sono anche Thony, Sarah Felberbaum, Laura Adriani, Alice Lupparelli, Corrado Fortuna e Nicole Grimaudo. La regia è di Matteo Oleotto e Letizia Lamartire.

La trama: di cosa parla Maschi veri

La trama di Maschi veri ruota attorno a Mattia (interpretato da Maurizio Lastrico), Massimo (alias Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti). I quattro amici di circa quarant’anni si ritrovano ad avere a che fare con un mondo che sta virando con crescente decisione verso la parità sociale e di genere.

I quattro protagonisti (nella foto) sono abituati a essere maschi alfa e, loro malgrado, per riscoprire il loro posto nella società e nelle relazioni dovranno mettersi in discussione e affrontare i propri pregiudizi e il paradigma della mascolinità tossica, con conseguenze inaspettate.

Quando esce Maschi veri in streaming

Le riprese della serie tv Maschi veri sono iniziate ufficialmente a fine maggio 2024. È già stato confermato che la serie tv arriverà su Netflix nel 2025, ma la data esatta non è ancora stata annunciata.