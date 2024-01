Annunciata la data di uscita di LOL Talent Show

Fonte foto: Prime Video

La quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, in uscita quest’anno su Prime Video, ha una interessante novità. Accanto ai comici e alle comiche di una certa fama, infatti, nel cast ci sarà un concorrente sconosciuto selezionato tramite il nuovissimo LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro. La data di uscita di questo inedito talent show tutto da ridere è stata appena annunciata da Prime Video. Il programma, composto in tutto da cinque episodi, sarà condotto da Mago Forest e vedrà sedere al banco dei giudici diversi volti nomi dell’amato talent show Amazon Original, che tra l’altro anche quest’anno sarà guidato da Fedez con Frank Matano e Lillo Petrolo.

LOL Talent Show: come funziona

Come già annunciato da qualche mese, i partecipanti alla quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori saranno Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Sull’identità del decimo concorrente, invece, non ci sono ancora informazioni. Ma presto le cose cambieranno. L’ultima aggiunta al cast di LOL 4 sarà infatti annunciata tra poche settimane, nel corso del nuovo show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

Come si intuisce dal trailer del programma, LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro è stato girato nei teatri di Milano, Napoli e Roma. Introdotti da Mago Forest, sul palco si sono esibiti, sperando così di ottenere il pass per partecipare alla prossima edizione di LOL, artisti e comici di ogni genere, sia professionisti sia amatoriali: ci sono maghi, cantanti, imitatori, mimi, improvvisatori, rumoristi e molto altro.

Davanti a loro, oltre al pubblico che occupava platea e spalti del teatro, c’erano i giudici Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, affiancati in ogni puntata da un ospite d’eccezione – il cui parere può essere chiaramente decisivo per determinare le sorti di un concorrente. I giudici guest vengono mostrati nel trailer: si tratta di Fabio Balsamo, Lillo, Michela Giraud, Maria Di Biase e Ciro Priello, tutti volti già noti all’affezionato pubblico di LOL: Chi ride è fuori.

Come vedere LOL Talent Show

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 22 febbraio 2024. In questa data usciranno i primi due episodi del programma, che saranno seguiti dai successivi due episodi il 29 febbraio e dalla finale il 7 marzo.

Solo a quel punto si saprà il nome del decimo concorrente della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. La data di uscita del comedy show su Prime Video, tra l’altro, non è ancora stata annunciata, ma probabilmente il debutto in streaming avverrà poco dopo la conclusione del talent show.