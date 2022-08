Come vedere in streaming gratis Real Madrid – Eintracht Francoforte

Dopo la pausa estiva e con il calciomercato ancora aperto per alcune settimane, riparte il grande calcio europeo. E lo fa in grande stile, con la finale della Supercoppa Europea, il classico appuntamento estivo che apre la stagione. La Supercoppa Europea viene disputata tra la vincente della Champions League e dell’Europa League della stagione precedente, quindi tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte. Una partita che sulla carta sembra avere un unico favorito, ma come spesso accade in queste partite di calcio d’agosto, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha fatto acquisti di mercato mirati, andando a prendere dal Monaco il giovane centrocampista francese Tchouameni e firmando a parametro zero il difensore Rudiger. Puntellando così la rosa che resta ancora una delle più forti in Europa e nel Mondo. L’Eintracht Francoforte è stata una delle sorprese dello scorso anno e come spesso accade in queste situazioni ha dovuto dire addio ad alcuni dei suoi giocatori simbolo, come ad esempio Kostic appena passato alla Juventus. Il punto di riferimento resta Patrik Schick, l’ex attaccante della Roma che in Germania è rinato diventando un giocatore da oltre 20 gol a stagione.

La finale della Supercoppa Europea è un’esclusiva Amazon Prime Video, come lo saranno più di quindici partite della prossima Champions League. Per vedere la partita è necessario essere abbonati alla piattaforma e se ancora non lo siete potete diventarlo gratuitamente sfruttando la promozione disponibile in questo momento. Per tutti i nuovi abbonati c’è la possibilità di utilizzare la piattaforma video gratis per 30 giorni (si può recedere in qualsiasi momento senza pagare nessuna penale). Ecco come vedere Real Madrid – Eintracht Francoforte in streaming gratis e in TV.

Real Madrid – Eintracht Francoforte: dove e a che ora si gioca

La finale della Supercoppa Europea si disputa a Helsinki e il calcio d’inizio tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte è fissato alle ore 21:00.

Come vedere in TV Real Madrid – Eintracht Francoforte

Come detto, la finale della Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte è un’esclusiva Amazon Prime Video. Per poter vedere il match in TV bisogna avere l’abbonamento (gratis per 30 giorni per i nuovi abbonati) alla piattaforma e installare l’app sullo smart TV. Se non avete un televisore intelligente, potete acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick che permette di installare tantissime app, tra cui Amazon Prime Video. Si collega alla presa HDM del TV e si configura in pochissimi minuti.

Come vedere in streaming gratis la Supercoppa Europea Real Madrid – Eintracht Francoforte

Se siete in vacanza come altri migliaia di italiani, ma non volete perdervi la Supercoppa Europea tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, avete la possibilità di vedere la partita in streaming gratis. Basta avere una connessione internet (anche quella dati è sufficiente), l’app di Amazon Prime Video e un abbonamento attivo. Se ancora non siete abbonati alla piattaforma, lo potete diventare oggi sfruttando la promozione che permette di utilizzare il servizio gratis per 30 giorni. Abbonandosi oggi potrete seguire anche i sorteggi e la prima giornata della Champions League. Il collegamento pre-partita comincerà circa mezz’ora prima del calcio d’inizio.

