Serie A, come vedere in TV e streaming la trentasettesima giornata di Serie A

Mancano solo centottanta minuti alla fine del campionato ed è ancora tutto in gioco, sia in zona Europa, sia per la zona retrocessione. Le prime quattro squadre qualificate in Champions League sono decise (Inter, Milan, Bologna e Juventus), ma restano da assegnare il quinto slot per la Coppa delle grandi orecchie e capire chi andrà in Europa League e in Conference League. E in questo trentasettesimo turno ci sono partite che possono risultare decisive, come ad esempio Fiorentina – Napoli che si gioca venerdì sera e apre questa giornata. Per la lotta salvezza, invece, è ancora tutto da decidere, con sei squadre ancora a rischio e il Sassuolo che ha l’obbligo di vincere questi ultimi due turni per sperare di restare in Serie A.

Se non vuoi perderti nemmeno un minuto di questo trentasettesimo turno di Serie A, la piattaforma di riferimento è DAZN, l’unica che trasmette tutte le partite. Sky e NowTV, come al solito, hanno i diritti solamente per tre partite: Lecce – Atalanta, Torino – Milan e lo sconto salvezza tra Sassuolo e Cagliari. Se non hai nessun abbonamento, puoi approfittare della super promo disponibile per il Pass Sport di NowTV: puoi iscriverti approfittando dello sconto del 33%. Hai accesso a tutti i contenuti sportivi della piattaforma: oltre alla Serie A, hai a disposizione la Premier League, la Formula 1, la MotoGP, i migliori tennis del mondo e i canali di Eurosport.

Serie A, partite e orari trentasettesima giornata

Si parte venerdì alle ore 20:45 con Fiorentina – Napoli, ultima possibilità per le due squadre di raggiungere un posto nell’Europa che conta. Sabato alle 18:00 Lecce – Atalanta, con i bergamaschi reduci dalla sconfitta della finale di Coppa Italia, ma con la possibilità di vincere l’Europa League (finale mercoledì 22 maggio) e di qualificarsi in Champions League arrivando quinti. Anticipo del sabato sera tra Torino – Milan. Il lunch game di domenica alle 12:30 è uno scontro salvezza che deciderà molto: Sassuolo – Cagliari. Alle 15:00 doppio appuntamento con un occhio di riguardo sempre in ottica salvezza: Monza – Frosinone e Udinese – Empoli. Alle 18:00 Inter – Lazio e alle 20:45 Roma – Genoa. Lunedì alle 18:30 Salernitana e per finire scontro ad alta quota tra Bologna e Juventus, con gli emiliani che dopo la qualificazione matematica alla Champions League vogliono chiudere al meglio la stagione.

Venerdì 17 maggio ore 20:45: Fiorentina-Napoli – Dazn

Sabato 18 maggio ore 18:00: Lecce-Atalanta – Sky e Dazn

Sabato 18 maggio ore 20:45: Torino-Milan – Sky e Dazn

Domenica 19 maggio ore 12:30: Sassuolo-Cagliari – Sky e Dazn

Domenica 19 maggio ore 15:00: Monza-Frosinone – Dazn

Domenica 19 maggio ore 15:00: Udinese-Empoli – Dazn

Domenica 19 maggio ore 18:00: Inter-Lazio – Dazn

Domenica 19 maggio ore 20:45: Roma-Genoa – Dazn

Lunedì 20 maggio ore 18:30: Salernitana-Verona – Dazn

Lunedì 20 maggio ore 20:45: Bologna-Juventus – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati della Serie A e lo sarà ancora per diversi anni. Per vedere il trentasettesimo turno di campionato bisogna essere abbonati al pacchetto Standard oppure a quello Plus. Le differenze riguardano il numero di dispositivi che puoi registrare sull’account e quante persone possono utilizzare contemporaneamente la piattaforma da due linee internet differenti. Oltre a tutta la Serie A, puoi vedere la Liga spagnola, i canali di Eurosport e il meglio degli incontri di arti marziali

Quali partite della trentasettesima giornata trasmette Sky e NowTV

Sky e NowTV hanno i diritti per trasmettere tre partite per ogni giornata di campionato. Per questo turno la scelta è finita su:

Lecce – Atalanta, sabato alle ore 18:00

Torino – Milan, sabato alle ore 20:45

Sassuolo – Cagliari, domenica alle ore 12:30.

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo. Per gli abbonati a NowTV, invece, è disponibile l’app per qualsiasi dispositivo mobile.

