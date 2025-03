Come vedere in streaming e in diretta TV la trentesima giornata di Serie A

Scopri come vedere tutte le partite della trentesima giornata di Serie A in TV e in streaming. Si comincia sabato alle 15:00 e si termina lunedì alle 20:45.

Fonte foto: naypong/123RF.com

Non è stata una pausa Nazionali come tutte le altre. La rovinosa sconfitta in casa della Fiorentina per 3-0 e i deludenti risultati degli ultimi mesi, hanno convinto la dirigenza della Juve a un cambio in panchina. Via Thiago Motta e benvenuto Igor Tudor. Un cambio necessario per tentare di arrivare quarti e accedere direttamente alla Champions League (al momento i bianconeri sono quinti a un punto di distanza dal Bologna). L’avventura di Igor Tudor comincerà sabato alle ore 18:00 in casa contro il Genoa, partita che la Juventus ha l’obbligo di vincere.

Interessante anche la lotta per lo Scudetto. L’Inter ha tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta, con un calendario sulla carta non troppo complicato. In questa trentesima giornata, i neroazzurri affronteranno l’Udinese in casa, mentre il Napoli ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona il Milan, nell’unico grande big match di questo turno. In ottica salvezza, grande attenzione su Empoli – Como e Verona – Parma.

Tutti i match della trentesima giornata sono disponibili su DAZN: sette in esclusiva, mentre gli altri tre sono trasmessi anche da Sky e NowTV. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi sfruttare la promo di oggi per il PassSport di NowTV disponibile con uno sconto del 40% per il primo anno. Oltre alle tre partite della Serie A, hai accesso a tantissimi contenuti sportivi: il meglio della Premier League, la BundesLiga, la Champions League, l’Europa League, i migliori tornei di tennis al mondo, la Formula 1, la MotoGP e tantissimo altro.

Serie A, partite e orari trentesimo turno

Sabato 29 marzo, ore 15:00: Como-Empoli – DAZN

Sabato 29 marzo, ore 15:00: Venezia-Bologna – DAZN

Sabato 29 marzo, ore 18.00: Juventus-Genoa – DAZN

Sabato 29 marzo, ore 20:45: Lecce-Roma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 30 marzo, ore 12:30: Cagliari-Monza – DAZN

Domenica 30 marzo, ore 15:00: Fiorentina-Atalanta – DAZN

Domenica 30 marzo, ore 18:00: Inter-Udinese – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 30 marzo, ore 20:45: Napoli-Milan – DAZN

Lunedì 31 marzo, ore 18:30: Verona-Parma – DAZN e Sky/NowTV

Lunedì 31 marzo, ore 20.45: Lazio-Torino – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati della Serie A. Per vedere tutti i match della Serie A devi avere l’abbonamento al pacchetto Standard o Plus. Si differenziano principalmente per l’utilizzo che ne puoi fare in condivisione e per il prezzo. Con il pacchetto Standard puoi vedere in contemporanea due contenuti su due dispositivi differenti solamente se connessi alla stessa rete Wi-Fi. Questo limite decade con l’abbonamento Plus.

Abbonandoti a DAZN hai accesso a tantissimi contenuti sportivi. Oltre alla Serie A, tutta la Liga spagnola, i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e il meglio degli sport di combattimento. DAZN è anche la piattaforma degli appassionati di basket: tutte le partite del campionato di Serie A, l’Eurolega e anche la NCAA, il campionato collegiale statunitense.

Quali partite della trentesima giornata vedere su Sky/NowTV

Come sempre Sky e NowTV trasmettono tre partite per ogni turno di Serie A. I match scelti per il trentesimo turno sono:

Lecce – Roma, sabato ore 20:45

Inter – Udinese, domenica ore 18:00

Verona – Parma, lunedì ore 18:30

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Chi, invece, è abbonato a NowTV può usare l’omonima app disponibile su qualsiasi store online di app. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, sfrutta lo sconto del 40% per l’abbonamento al PassSport di NowTV e hai accesso a un numero di contenuti praticamente infinito.

