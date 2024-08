Dove vedere la terza giornata di Serie A in TV e streaming

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: lensw0rld/123RF.com

In questo ultimo weekend di agosto torna protagonista la Serie A con la terza giornata ed è già tempo di big match. Sono almeno tre le partite interessanti da vedere: Inter – Atalanta venerdì alle ore 20:45, Lazio – Milan sabato alle 20:45 e Juventus – Roma domenica sempre alle ore 20:45. Queste prime due giornate di campionato hanno mostrato alcune cose molto interessanti. L’Inter resta la favorita per lo Scudetto e la squadra con la rosa più ampia e in grado di gestire le cinque competizioni in cui parteciperà in questa stagione 2024-2025; la Juventus di Thiago Motta è una seria candidata allo Scudetto e i giocatori sembrano aver “digerito” velocemente i dettami tattici del nuovo allenatore; il Napoli di Conte è leggermente indietro, ma entro un paio di giornate sarà a pieno regime; Roma e Milan sembrano essere in difficoltà dal punto di vista tecnico e tattico, nonostante un mercato, quello dei giallorossi, che ha rinforzato la rosa. L’Atalanta, invece, resta la solita incognita: tante cessioni, rosa corta in queste prime giornate e Gasperini chiamato a fare il solito miracolo.

Per vedere tutte le partite della Serie A 2024-2025 la piattaforma di riferimento è DAZN che ha ben 7 gare in esclusiva. Gli altri 3 match sono in condivisione con Sky e NowTV che li trasmettono anche sulle loro piattaforme. Se non hai ancora nessun abbonamento, puoi abbonarti oggi a NowTV approfittando dell’ottimo sconto del 40% sul piano mensile del PassSport. Oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti veramente ampio, a partire dalla Champions League, l’Europa League, la Conference League, la Formula 1 (questo è il weekend del Gran Premio d’Italia a Monza), la MotoGP, i migliori tornei di tennis al Mondo (NowTV trasmette anche gli US Open di tennis), la NBA e il basket europeo. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Serie A, le partite e gli orari della terza giornata

Weekend all’insegna del grande calcio. Si parte venerdì 30 agosto alle 18:30 con Venezia – Torino e si prosegue alle ore 20:45 con Inter – Atalanta, primo vero big match di questa nuova stagione. Una partita che può regalare grande spettacolo tra due squadre che si sono sempre affrontate a viso aperto. Sabato alle ore 18:30 doppio appuntamento con Bologna – Empoli (Italiano va alla ricerca delle prima vittoria) e con Lecce – Cagliari. Sabato sera molto interessante con Napoli – Parma (Napoli un po’ in affanno nelle prime giornate, mentre il Parma ha vinto contro il Milan mostrando sprazzi di grande calcio) e Lazio – Milan. La domenica si apre alle 18:30 con Fiorentina – Monza (Palladino alla ricerca di punti affronta il suo passato) e con Genoa – Verona. Si chiude domenica sera alle 18:30 con Udinese – Como e Juventus – Roma.

venerdì 30 agosto ore 18:30 : Venezia – Torino – DAZN

: Venezia – Torino – DAZN venerdì 30 agosto ore 20:45 : Inter – Atalanta – DAZN

: Inter – Atalanta – DAZN sabato 31 agosto ore 18:30 : Bologna – Empoli – DAZN

: Bologna – Empoli – DAZN sabato 31 agosto ore 18:30 : Lecce – Cagliari – DAZN e SkySport/NowTV

: Lecce – Cagliari – DAZN e SkySport/NowTV sabato 31 agosto ore 20:45 : Napoli – Parma – DAZN

: Napoli – Parma – DAZN sabato 31 agosto ore 20:45 : Lazio – Milan- DAZN

: Lazio – Milan- DAZN domenica 1 settembre ore 18:30 : Fiorentina – Monza – DAZN

: Fiorentina – Monza – DAZN domenica 1 settembre ore 18:30 : Genoa – Verona – DAZN e SkySport/NowTV

: Genoa – Verona – DAZN e SkySport/NowTV domenica 1 settembre ore 20:45 : Udinese- Como – DAZN

: Udinese- Como – DAZN domenica 1 settembre ore 20:45: Juventus – Roma – DAZN e SkySport/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Per i prossimi cinque anni i diritti TV della Serie A sono stati acquistati da DAZN che trasmette in esclusiva sette partite per ogni giornata, mentre 3 sono in condivisione con Sky. Per poter vedere la Serie A su DAZN bisogna essere abbonati al pacchetto Standard o al pacchetto Plus. Le differenze, oltre al costo, riguardano principalmente il numero di dispositivi da collegare a ogni account e le modalità di visione dei contenuti. Nel pacchetto Standard la visione in contemporanea su due dispositivi è riservata solamente a coloro che utilizzano la stessa linea Internet e condivido l’IP. Maggiore libertà, invece, con l’abbonamento Plus: è possibile utilizzare in contemporanea DAZN anche su due dispositivi che non sono connessi alla stessa rete Internet.

Abbonandoti a DAZN, oltre a vedere tutta la Serie A, hai accesso a tanti contenuti sportivi, a partire dalla Liga spagnola, la FA Cup e la Serie B.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite della terza giornata di Serie A trasmette Sky e NowTV

Da quest’anno Sky e NowTV tornano a trasmettere anche i big match. E il primo grande evento è già in questa terza giornata: Juventus – Roma. Ecco le tre partite che verranno trasmesse sulle due piattaforme:

Lecce – Cagliari, sabato alle ore 18:30

Genoa – Verona, domenica alle ore 18:30

Juventus – Roma, domenica alle ore 20:45.

Gli abbonati a Sky possono vedere le partite anche in streaming utilizzando l’app SkyGo. Gli abbonati al PassSport di NowTV possono vedere la Serie A da qualsiasi dispositivo mobile, l’importante è scaricare l’app e accedere con il proprio account. Se ancora non avere un abbonamento, potete approfittare dello sconto del 40% per il piano mensile. Oltre alla Serie A, hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%