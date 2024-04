Scopri come vedere in TV e in streaming la trentunesima giornata di Serie A. Ecco le partite e gli orari.

Siamo arrivati allo sprint finale: restano solamente otto giornate prima della fine del campionato e oramai per l’Inter è cominciato il conto alla rovescia per festeggiare il ventesimo Scudetto. Molto interessante, invece, la lotta per la Champions e l’Europa League. La Juventus è in caduta libera e nelle ultime dieci giornate ha raccolto solamente dodici punti, una media da zona retrocessione, più che da Champions League. I bianconeri sono terzi e hanno solo sette punti di vantaggio sulla Roma, quinta in classifica. Molto interessante anche la lotta per la salvezza: in cinque punti sono raccolte sette squadre e di queste due retrocederanno (molto interessante lo sconto Salernitana – Sassuolo, ultima e penultima di questo campionato).

Tutte le partite sono un’esclusiva DAZN e le potete vedere sia in TV sia in streaming utilizzando l’app della piattaforma, oppure i canali ospitati sulla piattaforma satellitare di Sky e accessibili solo con un abbonamento ad hoc. Sempre parlando di Sky, anche in questa giornata sono tre le partite trasmesse per gli abbonati al pacchetto Calcio e sono disponibili anche su NowTV. Per abbonarti a NowTV a un prezzo speciale, basta cliccare sul link qui in basso.

Partite e orari trentunesimo turno Serie A 2023-2024

Una giornata che può regalare grandi sorprese, soprattutto per le squadre che sono in lotta per la salvezza. La Serie A si sta avvicinando sempre di più alla fine e oramai ogni partita è come una finale. Anche questo trentunesimo turno è in formato spezzatino: si inizia venerdì e si conclude lunedì sera con il posticipo tra Udinese e Inter.

Si parte subito venerdì alle ore 20:45 con lo sconto salvezza tra Salernitana e Sassuolo. I neroverdi hanno bisogno di fare punti per togliersi dal penultimo posto e superare le rivali più dirette. Sabato alla 15:00 appuntamento tra Milan e Lecce, e poi alle 18:00 il big match di questa trentunesima giornata: il derby di Roma. Le due squadre arrivano completamente cambiate rispetto al derby di andata: allenatori differenti, stile di gioco differente, modulo differente. La Roma arriva da un ottimo periodo di forma, mentre la Lazio è ancora in una fase di transizione. Sarà un derby lottato e con punti in palio importanti per la qualificazione in Europa. Alle 20:45 Empoli – Torino con i toscani alla ricerca di punti per la salvezza. Il lunch game di domenica alle 12:30 è Frosinone – Bologna, mentre alle 15:00 appuntamento con Monza – Napoli. Alle 18:00 doppia sfida: Cagliari – Atalanta e Verona – Genoa. Alle 20:45 la Juventus ospita all’Allianz Stadium la Fiorentina, in una partita che può valere l’Europa per entrambe le squadre. Si chiude lunedì alle 20:45 con Udinese – Inter.

Venerdì 5 aprile ore 20:45: Salernitana-Sassuolo – Dazn

Sabato 6 aprile ore 15:00: Milan-Lecce – Dazn

Sabato 6 aprile ore 18:00: Roma-Lazio – Dazn

Sabato 6 aprile ore 20:45: Empoli-Torino – Dazn e Sky

Domenica 7 aprile ore 12:30: Frosinone-Bologna – Dazn e Sky

Domenica 7 aprile ore 15:00: Monza-Napoli – Dazn

Domenica 7 aprile ore 18:00: Cagliari-Atalanta – Dazn

Domenica 7 aprile ore 18:00: Verona-Genoa – Dazn

Domenica 7 aprile ore 20:45: Juventus-Fiorentina – Dazn

Lunedì 8 aprile ore 20:45: Udinese-Inter – Dazn e Sky

Come vedere la Serie A su DAZN

È DAZN (e lo sarà almeno fino al 2029) la piattaforma dove vedere tutti i match della Serie A. Bisogna avere un abbonamento attivo al pacchetto Standard oppure Plus, che differiscono solamente per alcuni aspetti: il numero di persone che possono vedere contemporaneamente un contenuto e il numero di dispositivi che puoi registrare. Su DAZN, oltre alla Serie A hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: tutta la Liga spagnola, la Serie B, la FA CUP, l’Europa League, l’Eurolega di basket, il campionato italiano di basket e i migliori combattimenti di pugilato.

Quali partite del trentunesimo turno di Serie A vedere su Sky e NowTV

Su Sky e NowTV puoi vedere in TV o in streaming (utilizzando le apposite app) tre partite per ogni giornata di campionato. In questo trentunesimo turno la scelta è caduta su:

Empoli – Torino, sabato alle ore 20:45

Frosinone – Bologna, domenica alle 12:30

Udinese – Inter, lunedì alle ore 20:45

Per chi non ha nessun abbonamento, c’è l’ottima promo disponibile per NowTV. Il Pass sport annuale è in offerta con uno sconto del 33% ed è come avere quattro mesi gratis. Oltre alla Serie A, hai accesso a tutta la Serie B, il meglio della Premier League, la Champions League, l’Europa League, l’Eurolega di basket e anche la NBA, oramai prossima ai playoff.

