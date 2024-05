Come vedere il Roland Garros 2024 in TV e streaming gratis

Dal 26 maggio al 9 giugno si disputa il Roland Garros 2024, il secondo torneo del Grande Slam della stagione. Ecco come non perdersi nemmeno un incontro in TV e streaming.

Arriva il primo caldo e arriva anche il secondo torneo del Grande Slam della stagione. Dal 26 maggio al 9 giugno a Parigi si disputa il Roland Garros, il torneo parigino che si gioca sulla terra rossa e che richiama l’attenzione di tutti gli appassionati. Un appuntamento che in questo 2024 cattura ancora di più l’interesse di noi italiani: grazie a Jannik Sinner tornare a vincere anche il Roland Garros non è più un sogno. Il giovane tennista italiano, numero due al mondo e con la possibilità di diventare proprio a Parigi numero uno, ha vinto il primo torneo del Grande Slam della stagione (l’Australian Open battendo in finale il russo Medvedev in cinque set) e torna a Parigi dopo uno stop di quasi un mese per un infortunio all’anca che lo ha anche costretto a saltare gli Internazionali d’Italia di Roma. Il dolore all’anca sembra essere superato, ma le incognite sono tante, soprattutto dopo uno stop abbastanza lungo e con poche partite disputate sulla terra rossa. Anche la situazione degli altri favoriti non è semplice: Djokovic arriva da mesi difficili e con sconfitte in serie, Alcaraz non ha disputato gli ultimi tornei per infortunio e Medvedev non predilige la terra rossa. Potrebbe stupire Zverev, vittorioso a Roma e in risalita negli ultimi mesi.

Il Roland Garros 2024 è un’esclusiva Eurosport. La piattaforma sportiva di Discovery ha acquisito i diritti televisivi del torneo fino al 2026 e i suoi canali (Eurosport 1 ed Eurosport 2) sono disponibili su diverse piattaforme: Sky, NowTV e DAZN. Se non vuoi perderti nemmeno una partita delle italiane e degli italiani al Roland Garros, puoi abbonarti immediatamente approfittando delle super promo disponibili oggi. Il PassSport di NowTV è in offerta con uno sconto del 40% e hai accesso a tantissimi contenuti, compresa la Formula 1, la MotoGP, la Serie A, la Champions League e i migliori tornei di tennis di tutto il 2024. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

Quando inizia il Roland Garros 2024

Saranno due settimane di grande tennis sui campi del Roland Garros. Si comincia domenica 26 maggio con i match del primo turno e si termina il 9 giugno con la finale del torneo maschile. Il giorno prima si disputa la finale del torneo femminile.

Le italiani e gli italiani al Roland Garros 2024

Sarà una truppa nutrita quella degli italiani e delle italiane al Roland Garros. In totale saranno 15 i tennisti protagonisti, senza contare chi disputerà anche il torneo di doppio. Solo per il singolare saranno 10 italiani e 5 italiane.

A guidare la truppa degli uomini sarà logicamente Jannik Sinner, che farà il suo debutto lunedì 27 maggio contro lo statunitense Eubanks. Sulla carta il tabellone di Sinner è abbordabile nei primi turni, poi comincia a diventare abbastanza ostico. La difficoltà maggiore sarà abituarsi nuovamente a giocare sui cinque set. Gli altri italiani sono Lorenzo Musetti che affronterà al primo turno Galan (già affrontato in uno degli ultimi match e vinto abbastanza agevolmente); Arnaldi (primo turno contro Fils, testa di serie numero 29); Darderi (rivelazione di questo 2024, esordi contor Hijikata); Sonego (debutto contro Humbert, testa di serie numero 17); Cobolli (primo turno contro Medjedovic; Nardi (primo turno contro Muller); Fognini (debutto contro Van de Zandschulp); Zeppieri (primo turno contro l’idolo di casa Mannarino, numero 22 al mondo); Bellucci (debutto contro Tiafoe).

In campo femminile, la truppa sarà guidata da Jasmine Paolini, chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in questa prima parte di stagione. Il debutto della numero uno italiana sarà contro contro l’australiana Saville. Parteciperà anche al doppio femminile con Sara Errani, dopo la bella vittoria degli Internazionali di Roma. Le altre italiane sono: Lucia Bronzetti (debutto con Naomi Osaka, partita complicatissima sulla carta); Elisabetta Cocciaretto (esordio contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 13 del seeding); Martina Trevisan (esordio contro la Danilovic) e Sara Errani che comincerà il torneo contro la Schmiedlova.

Come vedere il Roland Garros 2024 in streaming e in TV su Sky e NowTV

Sky e NowTV ospitano i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 che dedicheranno quasi l’intero palinsesto al torneo parigino. Potrai vedere i match degli italiani e delle italiane sia in TV sia in streaming utilizzando le apposite app. Per gli abbonati al pacchetto Sport di Sky basta sintonizzarsi sui canali 210 e 211 della piattaforma satellitare oppure utilizzare l’app di SkyGo.

Se, invece, hai l’abbonamento al PassSport di NowTV, la procedura è ancora più semplice. Basta lanciare l’omonima app sullo smart TV oppure sullo smartphone e sintonizzarti sui canali di Eurosport. Se ancora non hai nessun abbonamento, questo è il momento perfetto per iscriverti a NowTV. Infatti, l‘abbonamento annuale al PassSport è scontato del 40% e paghi solamente 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito: oltre a tutto il grande tennis, puoi vedere la Formula 1, la MotoGP, i playoff della NBA, gli Europei di calcio (che cominceranno a metà giugno) e anche le Olimpiadi di Parigi 2024. Approfittane subito e clicca sul link qui in basso.

Come guardare il Roland Garros 2024 in streaming e in TV su DAZN

I canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 sono disponibili anche per gli abbonati al pacchetto Standard e Plus di DAZN. Questo ti permette di vedere il Roland Garros 2024 in TV e in streaming facendo l’accesso al proprio account DAZN e selezionando uno dei due canali sportivi di Discovery. La programmazione sarà quella standard, con un occhio di riguardo per i tennisti italiani. Dal mattino alle 11:00 fino alla sera potrai gustarti il meglio del tennis mondiale sulla terra rossa. Se non sei ancora abbonato, clicca subito sul link qui in basso. Con l’abbonamento Standard hai accesso a tutti i contenuti sportivi di DAZN, compresa la Serie A che sarà un’esclusiva della piattaforma per ancora molti anni.

Quando gioca Sinner al Roland Garros 2024

Il debutto del tennista italiano sarà lunedì 27 maggio contro lo statunitense Eubanks. Secondo turno eventualmente contro uno tra Gasquet e Coric, mentre al terzo turno potrebbe incontrare la testa di serie Norrie, oppure un’eventuale sorpresa tra Kotov, Wawrinka e Murray. Il quarto turno potrebbe già essere più ostico contro il cileno Jarry, finalista agli Internazionali di Roma, oppure contro un terraiolo come Baez. Ai quarti eventualmente uno tra Dimitrov e Hurkacz. Alcaraz solo in semifinale, ma lo spagnolo ha dalla sua parte del tabellone Rublev e soprattutto Tsitsipas.