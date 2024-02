Come vedere in streaming gratis e in TV Sinner- De Minaur finale Rotterdam

Alle 15:30 Sinner sfida De Minaur nella finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Ecco come vedere il match in streaming gratis e in TV

Sinner non vuole fermarsi. Il tennista italiano, al rientro dopo la vittoria dell’Australian Open, ha conquistato una nuova finale, questa volta all‘ATP 500 di Rotterdam. Oggi se la vedrà contro De Minaur, affrontato sei volte e sempre battuto. Jannik parte con i favori del pronostico, ma dovrà tenere alta l’attenzione: De Minaur è in grande ascesa e ha appena conquistato la top 10 della classifica mondiale. Sinner, invece, se riuscirà a vincere il torneo di Rotterdam sarà il nuovo numero tre al mondo, scavalcando Medvedev. Un’occasione unica da non farsi sfuggire e che tutti gli appassionati di tennis (e non solo) potranno vedere in TV e in streaming dalle 15:30, orario di inizio del match.

I diritti TV del torneo ATP di Rotterdam (e di tantissimi altri tornei di quest'anno) sono stati acquistati da Sky che li trasmette sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV, il servizio on demand disponibile su qualsiasi dispositivo tramite app.

Sinner – De Minaur finale Rotterdam: a che ora si gioca

L’inizio della finale dell’ATP 500 di Rotterdam è fissato alle ore 15:30. Essendo il primo match di giornata non sono previsti ritardi, quindi fatevi trovare preparati.

Come vedere in TV Sinner – De Minaur finale ATP Rotterdam

C'è grande attesa per la finale dell'ATP 500 di Rotterdam. Dopo la vittoria dell'Australian Open, Sinner vuole confermarsi ad alti livelli e dimostrare che può aspirare alla vetta della classifica mondiale. La finale è un'esclusiva Sky e verrà trasmessa sui canali sportivi della piattaforma satellitare. Anche gli abbonati a NowTv possono seguire Sinner – De Minaur in TV utilizzando l'app della piattaforma e inserendo le proprie credenziale.

Come vedere in streaming gratis Sinner – De Minaur ATP Rotterdam

Una domenica di febbraio molto primaverile. Se siete in giro con la vostra famiglia, con il partner o con gli amici, ma non volete perdervi la finale dell'ATP 500 di Rotterdam, non dovete preoccuparvi, potete seguirla in diretta streaming. Tutti gli abbonati al pacchetto Sport di Sky possono utilizzare l'app di SkyGo. Su NowTV la procedura è altrettanto semplice: basta lanciare l'app sul proprio dispositivo mobile e inserire le credenziali.

