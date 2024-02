Come vedere in streaming gratis e in TV Sinner- Griekspoor semifinale Rotterdam

Appuntamento alle 19:30 per la semifinale tra Sinner - Griekspoor del torneo di Rotterdam. Ecco come guardare il match in TV e in streaming

Fonte foto: ©cylonphoto/123RF.COM

La Sinner-mania è scoppiata in tutta Italia. La vittoria degli Australian Open ha riacceso i fari su uno sport che in Italia ha sempre avuto tanti appassionati, ma a cui mancava un personaggio di riferimento. Sinner è arrivato a coprire quel buco e sta continuando a stupire. Al rientro dalla vittoria agli Australian Open, il giovane tennista italiano, numero quattro al mondo e alla ricerca della terza posizione, ha raggiunto la semifinale al torneo ATP 500 di Rotterdam. Una vittoria lo porterebbe a scavalcare Medvedev e a continuare la scalata verso la posizione numero 1, vero obiettivo dell’anno. In semifinale se la vedrà con l’idolo di casa Griekspoor, numero 29 della classifica mondiale e tennista a suo agio su un campo veloce come quello di Rotterdam. Per Sinner non sarà una partita semplice, ma parte con i favori del pronostico.

Tutti gli appassionati italiani possono seguire il match in TV e in diretta streaming sulle piattaforme di Comcast in Italia: Sky e NowTV. Da quest’anno Sky ha investito molto sul tennis acquistando i diritti della maggior parte dei tornei maschili e femminili, compreso logicamente questo di Rotterdam. Per vederlo in streaming avete due possibilità: l’app di SkyGo (riservata agli abbonati a Sky) e l’app di NowTV disponibile su qualsiasi dispositivo. Se ancora non siete iscritti a NowTV, potete approfittare della super promo disponibile oggi: grazie allo sconto del 33% per il Pass Sport annuale avrete quattro mesi gratuiti. Oltre a tutti i più importanti tornei di tennis, avrete accesso anche a tre partite di Serie A, alla Serie B, alla Champions League (è appena ricominciata con gli ottavi di finale), all’Europa League, alla NBA e anche alla Formula 1 (mancano due settimane al primo GP della stagione). Clicca sul link qui in basso e abbonati subito.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Sinner- Griekspoor semifinale Rotterdam 2024: a che ora si gioca

Sinner – Griekspoor sarà il primo match della sessione serale. L’inizio è fissato per le ore 19:30, giusto in tempo per l’ora dell’aperitivo e della cena del sabato sera.

Come vedere in TV Sinner- Griekspoor semifinale Rotterdam 2024

Le due piattaforme di riferimento per vedere Sinner – Griekspoort sono Sky e NowTV. Sulla piattaforma satellitare, il match è disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sport e sarà trasmesso su uno dei canali dedicati al tennis, diventato uno degli sport di riferimento di Sky che per questa stagione ha acquistato i diritti TV della maggior parte dei torne. Oltre che su Sky, il match tra Sinner e Griekspoort verrà trasmesso anche su NowTV, la piattaforme digitale di proprietà sempre di Sky. Tutti gli abbonati al Pass Sport di NowTV possono vedere il match tramite l’app sullo smart TV. Se ancora non siete abbonati, potete approfittare della promo disponibile oggi e risparmiare ben il 33% sul costo dell’abbonamento annuale.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Come guardare in streaming gratis Sinner- Griekspoor semifinale Rotterdam 2024

Siete in giro a fare aperitivo o a cena? Non preoccupatevi, potete vedere Sinner – Griekspoor anche in streaming gratis. Per tutti gli abbonati a Sky c’è l’app SkyGo accessibile da qualsiasi dispositivo mobile, mentre gli abbonati a NowTV hanno a loro disposizione l’omonima app. Per guardare Sinner – Griekspoor in streaming basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e poi selezionare il banner dedicato al match del giovane tennista italiano. La procedura è molto semplice e vi basteranno pochi secondi per cominciare a vedere il match. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è anche uno sconto speciale del 33% per il Pass Sport. Approfittane subito e potrete accedere a un numero di contenuti praticamente sterminato.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%