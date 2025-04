Come vedere in TV e in streaming la trentunesima giornata di Serie A

Scopri dove vedere in TV e in streaming tutte le partite del trentunesimo turno di Serie A 2024 - 2025.

Sarà una volata scudetto fino all’ultima giornata. La Serie A 2024-2025 è una delle più entusiasmanti degli ultimi anni, con due squadre che si giocheranno lo scudetto fino all’ultima giornata. L’Inter è al comando con tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte. I neroazzurri, però, sono ancora in lotta in tre competizioni: campionato, Champions League e Coppa Italia e sul lungo periodo potrebbero soffrire lo sforzo. Il Napoli ha dalla sua un allenatore in grado di tirare fuori il massimo dai suoi giocatori in ogni partita. Interessante anche la lotta per la Champions League: dall’Atalanta terza a 58 punti fino alla Fiorentina ottava con 51 punti. sono tutte in lizza per un posto nell’Europa che conta. E questa giornata potrebbe indirizzare la lotta Champions League grazie agli sconti diretti: Milan – Fiorentina, Atalanta – Lazio, Roma – Juventus e Bologna – Napoli. Una vittoria potrebbe risultare decisiva a fine stagione.

Per vedere tutte le partite del trentunesimo turno della Serie A 2024-2025 bisogna essere abbonati a DAZN, la piattaforma che ha l’esclusiva su sette partite di ogni giornata, mentre le restanti tre sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se non hai un abbonamento, puoi approfittare dello sconto del 40% disponibile sul PassSport di NowTV: oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti sportivi praticamente infinito: Champions League, Europa League, NBA, Formula 1, MotoGP, i migliori tornei di tennis al mondo e tantissimo altro.

venerdì 4 aprile 20:45: Genoa-Udinese DAZN e Sky/NowTv

sabato 5 aprile 15:00: Monza-Como – DAZN

sabato 5 aprile 18:00: Parma-Inter – DAZN

sabato 5 aprile 20:45: Milan-Fiorentina – DAZN e Sky/NowTv

domenica 6 aprile 12:30: Lecce-Venezia – DAZN

domenica 6 aprile 15:00: Empoli-Cagliari – DAZN

domenica 6 aprile 15:00: Torino-Verona – DAZN

domenica 6 aprile 18:00: Atalanta-Lazio – DAZN e Sky/NowTv

domenica 6 aprile 20:45: Roma-Juventus – DAZN

lunedì 7 aprile 20:45: Bologna-Napoli – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è la piattaforma di riferimento per chi vuole vedere tutte le partite della Serie A. Per avere accesso alle partite del massimo campionato italiano bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard o a quello Plus. La differenza, oltre che nel prezzo, è nelle modalità di fruizione. Con l’abbonamento Standard puoi utilizzare la piattaforma su due dispositivi in contemporanea solamente se connessi alla stessa rete Wi-Fi. Con il pacchetto Plus questo limite decade e puoi condividere l’abbonamento con altri familiari.

Oltre a tutte le partite della Serie A, DAZN permette l’accesso a tutte le partite della Liga spagnola, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e ai due canali di Eurosport.

Quali partite della trentunesima giornata vedere su Sky e NowTV

Anche per questo trentunesimo turno di Seria A, Sky e NowTV trasmetteranno tre partite sui propri canali. I match scelti sono:

Genoa – Udinese, venerdì ore 20:45

Milan – Fiorentina, sabato ore 20:45

Atalanta – Lazio, domenica ore 18:00

Per vedere le partite in streaming con Sky bisogna utilizzare l’app di SkyGo disponibile per qualsiasi dispositivo mobile. Se, invece, hai l’abbonamento a NowTV ti basta utilizzare l’omonima app che puoi scaricare da qualsiasi app store. Se non sei abbonato a nessuna piattaforma, puoi utilizzare l’ottima offerta disponibile oggi per il PassSport di NowTV: grazie allo sconto del 40% risparmi centinaia di euro a fine anno. Con il PassSport hai accesso a tre partite di Serie A per ogni giornate, alle migliori partite della Premier League e della BundesLiga, alla Champions Leauge, all’Europa League, alla NBA, alla Formula 1, alla MotoGP e ai migliori tornei di tennis. E anche a tantissimo altro.

