Dove vedere in TV e streaming la ventesima giornata di Serie A

Fonte foto: andranik2018/123RF.com

Prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. E comincia la lunga volata verso lo Scudetto. L’Inter si è laureata campione d’inverno con una vittoria all’ultimo secondo contro il Verona, ma la Juve resta attaccata a soli due punti, grazie a un’altra vittoria all’ultimo secondo contro la Salernitana. Sarà un ventesimo turno molto lungo: si comincia sabato e si chiude martedì sera con il posticipo tra Juventus e Sassuolo. Una giornata condizionata fortemente dalle partite di Coppa Italia appena disputate e dalla Supercoppa che si disputa la prossima settimana in Arabia Saudita. La capolista se la vedrà sabato sera nel derby lombardo contro il Monza, una partita sulla carta molto ostica, ma che si preannuncia divertente. La Juventus, come già detto, se la vedrà con il Sassuolo martedì sera. Il big match di questa ventesima giornata è in programma per domenica sera tra Milan – Roma, due squadre alla ricerca di punti importanti per l’Europa.

Come sempre anche questo ventesimo turno sarà un’esclusiva DAZN e Sky (con NowTV). La piattaforma online trasmette tutti e dieci i match, di cui sette in esclusiva. Su Sky e NowTV andranno in onda le classiche tre partite: Monza – Inter, Lazio – Lecce e Atalanta – Frosinone.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

Diciannovesima giornata Serie A: gli orari, TV e streaming

Il ventesimo turno di Serie A è spalmato su quattro giorni. Si parte sabato alle ore 15:00 con una doppia partita: Genoa – Torino e Napoli – Salernitana. Alle 18:00 scontro salvezza tra Verona – Empoli, entrambe alla ricerca di punti preziosi. Alle 20:45 scende in campo l’Inter, alla ricerca della vittoria per mettere pressione sulla Juventus. Il lunch game della domenica vede in campo Lazio – Lecce, mentre alle 15:00 altra partita importante in ottica Europa e salvezza: Cagliari – Bologna. Alle 18:00 la Fiorentina vuole continuare a vincere e stare nelle posizioni alte della classifica e ospita al Franchi l’Udinese. Alle 20:45 il big match di questo ventesimo turno: Milan – Roma, entrambe alla ricerca di punti per migliorare la classifica. Lunedì l’Atalanta ospita in casa il Frosinone e si chiude martedì sera con Juventus – Sassuolo. Una partita ostica per i bianconeri: l’unica sconfitta di questa stagione è stata proprio contro la squadra allenata da Dionisi.

Sabato 13 gennaio ore 15:00: Genoa – Torino – Dazn

Sabato 13 gennaio ore 15:00: Napoli-Salernitana – Dazn

Sabato 13 gennaio ore 18:00: Verona – Empoli – Dazn

Sabato 13 gennaio ore 20:45: Monza – Inter – Dazn e Sky

Domenica 14 gennaio ore 12:30: Lazio – Lecce – Dazn e Sky

Domenica 14 gennaio ore 15:00: Cagliari – Bologna – Dazn

Domenica 14 gennaio ore 18:00: Fiorentina – Udinese – Dazn

Domenica 14 gennaio ore 20:45: Milan – Roma – Dazn

Lunedì 15 gennaio ore 20:45: Atalanta – Frosinone – Dazn e Sky

Martedì 16 gennaio gennaio ore 20:45: Juventus – Sassuolo – Dazn

Come vedere la Serie A su DAZN

DAZN è l’unica piattaforma che permette di vedere tutti i match della Serie A 2023 – 2024 (e sarà così fino alla stagione 2028 – 2029). Per accedere ai contenuti dedicati al massimo campionato italiano è necessario avere un abbonamento al pacchetto Standard o Plus (differiscono per il numero di dispositivi che puoi registrare e su quanti utenti possono utilizzare contemporaneamente l’account). Oltre alla Serie A hai accesso alle partite della Serie B, alla Liga spagnola, alla FA CUP, all’Europa League, all’Eurolega di basket, al campionato di Serie A di basket (in esclusiva) e ai canali di Eurosport con tutte le tappe dello sci alpino e alcuni tornei del grande slam, tra cui gli Australian Open che inizieranno questo weekend.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite della ventesima giornata vedere su Sky e NowTV

Quali sono i match trasmessi da Sky e DAZN in questo ventesimo turno? Le due piattaforme di Comcast trasmettono come al solito tre partite.

Monza – Inter (Sabato 13 gennaio ore 20:45).

Lazio – Lecce (Domenica 14 gennaio ore 12:30).

Atalanta – Frosinone (Lunedì 15 gennaio ore 20:45).

Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di vedere le partite in streaming sulla piattaforma di SkyGo. Se, invece, ancora non siete abbonati, potete approfittare della promo disponibile per NowTV: l’abbonamento annuale è in offerta con uno sconto del 33%. Paghi 9,99 euro al mese invece di 14,99 euro. È come avere quattro mesi gratis.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%